Izraelskí policajti postrelili Palestínčanku, ktorá útočila nožnicami

Jeruzalem 6. novembra (TASR) - Príslušníci izraelskej pohraničnej polície postrelili Palestínčanku, ktorá sa na nich pokúsila zaútočiť nožnicami. Incident sa odohral v utorok v blízkosti osady Kfar Adumim na pravom brehu rieky Jordán.Podľa denníka Ha-Arec žena pri zákroku izraelských pohraničníkov utrpela ľahké zranenie. Izraelskí policajti vyviazli bez zranení.Polícia vo svojom vyhlásení spresnila, že žena na policajtov zaútočila, keď ju chceli podrobiť bezpečnostnej kontrole na čerpacej stanici v blízkosti židovskej osady Kfar Adumim. Policajti spustili paľbu, aby ženuDenník The Times of Israel napísal, že žena sa pokúšala pred policajtmi skryť v reštaurácii na čerpacej stanici a svoj úkryt odmietla opustiť. Keď sa ju policajti snažili zadržať, zaútočila na nich nožnicami. Pri neskoršej prehliadke jej policajti našli v taške aj nôž.Izraelská polícia neskôr informovala, že útočníčkou bola 37-ročná Palestínčanka z neďalekého palestínskeho mesta Jattá.K dnešnému útoku došlo len deň po tom, ako izraelský vojak v pondelok postrelil Palestínčana, ktorý sa predtým pokúsil nožom zaútočiť naňho i na niekoľkých izraelských civilistov.Vlna podobných útokov palestínskych Arabov proti izraelským Židom vypukla v roku 2015. Počet takýchto útokov síce odvtedy postupne klesal, ale v posledných dňoch sa objavili obavy z ich opätovného nárastu.Koncom októbra bol totiž zneutralizovaný palestínsky útočník, ktorý mal v úmysle nožom zaútočiť na vojakov čakajúcich na autobusovej stanici na severe Predjordánska.Dva týždne predtým 23-ročný Palestínčan v priemyselnom parku v izraelskej osade Barkan na západe Predjordánska zastrelil dvoch ľudí. Tretia osoba pri útoku utrpela zranenia.Páchateľ tohto útoku, 23-ročný Palestínčan, je stále na úteku. Denník The Times of Israel informoval, že izraelská armáda v utorok vydala rozkaz na zbúranie domu tohto podozrivého. Jeho rodina sa proti demoličnému rozkazu môže ešte odvolať na súde.