Musí byť rozdiel medzi pracujúcimi a tými, ktorí poberajú len dávky

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini počas 128. zasadnutia vlády SR 6. novembra 2018 v Skalici. Vláda SR rokovala v Skalici pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. novembra (TASR) - Od budúceho roka by sa mal výrazne zmeniť spôsob výpočtu a poberania dávok v hmotnej núdzi. V záujme vlády je, aby bol badateľný rozdiel medzi tými, ktorí sa rozhodnú pracovať a medzi tými, ktorí len poberajú dávky v hmotnej núdzi. Uviedol to po skončení výjazdového rokovania vlády v Skalici premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).poznamenal premiér. Rozdiel medzi týmito dvomi skupinami ľudí by mal podľa jeho slov v čistom vyjadrení predstavovať približne okolo 300 eur.podotkol Pellegrini. Od budúceho roka sa minimálna mzda zvýši o 40 eur na 520 eur.