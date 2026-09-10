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10. septembra 2026
Izraelskí vojaci vo filme opisujú masové zabíjanie v Pásme Gazy s pomocou AI
Dokument NAZA obsahuje výpovede 24 príslušníkov izraelskej armády a tajných služieb o sledovaní Palestínčanov a výbere cieľov. Nový dokument dvoch izraelských oscarových filmárov prináša ...
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10.9.2026 (SITA.sk) - Dokument NAZA obsahuje výpovede 24 príslušníkov izraelskej armády a tajných služieb o sledovaní Palestínčanov a výbere cieľov.
Nový dokument dvoch izraelských oscarových filmárov prináša výpovede príslušníkov armády a tajných služieb o využívaní masového sledovania a umelej inteligencie pri izraelských útokoch v Pásme Gazy.
Juval Abraham a Rachel Szorová získali výpovede 24 ľudí z izraelských bezpečnostných štruktúr, ktorí súhlasili s nakrúcaním pod podmienkou utajenia identity. „Nechávame vojakov a dôstojníkov hovoriť o tom, čo robili,“ povedal Abraham.
Dokument s názvom NAZA, ktorý má premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach, opisuje prepojenie izraelského sledovania telekomunikačnej siete v Pásme Gazy s technológiami umelej inteligencie používanými na vyhľadávanie ľudí určených na zabitie.
„Masové sledovanie priamo súvisí s masovým zabíjaním a umožnilo vytvárať aj nepretržitý tok zdôvodnení pre masové zabíjanie,“ uviedol 31-ročný režisér.
Názov filmu vychádza z výrazu používaného izraelskými tajnými službami pre predpokladaný počet civilných obetí leteckého útoku.
Od útoku na Izrael 7. októbra 2023 zahynulo podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze riadeného Hamasom približne 73 500 Palestínčanov a ďalších 174 500 utrpelo zranenia.
OSN tieto údaje považuje za spoľahlivé. Izrael odmieta, že by zámerne útočil na civilistov, a tvrdí, že Hamas pôsobí medzi civilným obyvateľstvom.
Abraham a Szorová získali spolu s palestínskymi filmármi Baselom Adrom a Hamdanom Ballalom Oscara za dokument No Other Land o násilí izraelských osadníkov na okupovanom Západnom brehu.
Autori dúfajú, že nový film zvýši tlak západných krajín na Izrael. „Tí z nás v Izraeli a Palestíne, ktorí bojujú za zmenu, to potrebujú,“ povedal Abraham.
Zahraniční novinári pritom od začiatku vojny nemajú voľný prístup do Gazy. Výbor na ochranu novinárov (CPJ) uvádza, že od októbra 2023 tam zahynulo viac ako 200 palestínskych novinárov.
Zdroj: SITA.sk - Izraelskí vojaci vo filme opisujú masové zabíjanie v Pásme Gazy s pomocou AI © SITA Všetky práva vyhradené.
Nový dokument dvoch izraelských oscarových filmárov prináša výpovede príslušníkov armády a tajných služieb o využívaní masového sledovania a umelej inteligencie pri izraelských útokoch v Pásme Gazy.
Juval Abraham a Rachel Szorová získali výpovede 24 ľudí z izraelských bezpečnostných štruktúr, ktorí súhlasili s nakrúcaním pod podmienkou utajenia identity. „Nechávame vojakov a dôstojníkov hovoriť o tom, čo robili,“ povedal Abraham.
AI a zabíjanie
Dokument s názvom NAZA, ktorý má premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach, opisuje prepojenie izraelského sledovania telekomunikačnej siete v Pásme Gazy s technológiami umelej inteligencie používanými na vyhľadávanie ľudí určených na zabitie.
„Masové sledovanie priamo súvisí s masovým zabíjaním a umožnilo vytvárať aj nepretržitý tok zdôvodnení pre masové zabíjanie,“ uviedol 31-ročný režisér.
Názov filmu vychádza z výrazu používaného izraelskými tajnými službami pre predpokladaný počet civilných obetí leteckého útoku.
Desaťtisíce mŕtvych
Od útoku na Izrael 7. októbra 2023 zahynulo podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze riadeného Hamasom približne 73 500 Palestínčanov a ďalších 174 500 utrpelo zranenia.
OSN tieto údaje považuje za spoľahlivé. Izrael odmieta, že by zámerne útočil na civilistov, a tvrdí, že Hamas pôsobí medzi civilným obyvateľstvom.
Tlak na Západ
Abraham a Szorová získali spolu s palestínskymi filmármi Baselom Adrom a Hamdanom Ballalom Oscara za dokument No Other Land o násilí izraelských osadníkov na okupovanom Západnom brehu.
Autori dúfajú, že nový film zvýši tlak západných krajín na Izrael. „Tí z nás v Izraeli a Palestíne, ktorí bojujú za zmenu, to potrebujú,“ povedal Abraham.
Zahraniční novinári pritom od začiatku vojny nemajú voľný prístup do Gazy. Výbor na ochranu novinárov (CPJ) uvádza, že od októbra 2023 tam zahynulo viac ako 200 palestínskych novinárov.
Zdroj: SITA.sk - Izraelskí vojaci vo filme opisujú masové zabíjanie v Pásme Gazy s pomocou AI © SITA Všetky práva vyhradené.
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