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10. septembra 2026

Fico rokoval s írskym premiérom Martinom o hospodárskej spolupráci aj budúcnosti EÚ – FOTO


Tagy: Bilaterálne vzťahy Hospodárska spolupráca írsky premiér Konkurencieschopnosť Návšteva Posilnenie vzťahov Premiér Slovenskej republiky Rozpočet EÚ

Premiéri diskutovali o konkurencieschopnosti, príprave rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034 a o možnostiach posilnenia vzájomných vzťahov. Martin sa na Slovensku zúčastní aj samitu Vyšehradskej štvorky s ...



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802459145_1507634968060451_3127962339947130528_n 676x451 10.9.2026 (SITA.sk) - Premiéri diskutovali o konkurencieschopnosti, príprave rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034 a o možnostiach posilnenia vzájomných vzťahov. Martin sa na Slovensku zúčastní aj samitu Vyšehradskej štvorky s Írskom.


Predseda vlády SR Robert Fico sa vo štvrtok na Úrade vlády SR v Bratislave stretol s írskym premiérom Micheálom Martinom, ktorý pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky a na samit Vyšehradskej štvorky + Írska. Premiéri rokovali o bilaterálnych vzťahoch a posilnení hospodárskej spolupráce, ale aj o európskych témach vrátane konkurencieschopnosti a prípravy rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034.

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„Som rád, že írsky premiér zavítal na Slovensko a zúčastní sa na rokovaní Vyšehradskej štvorky na Bratislavskom hrade. Ak chceme kľúčové témy V4 preniesť na európsku pôdu, tak stretnutie s premiérom Írska, ktorého krajina predsedá Únii, je vynikajúcou príležitosťou nielen pre Slovenskú republiku, ale pre celý stredoeurópsky región,“ povedal Robert Fico.




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Martinova návšteva Slovenska je prvou návštevou írskeho premiéra v krajine po 22 rokoch. Írsky premiér navštívil Bratislavu naposledy v roku 2004. Fico bol v Írsku v roku 2006 počas svojho prvého premiérskeho mandátu.

Írsko v súčasnosti predsedá Rade EÚ, pričom túto funkciu zastáva po ôsmy raz. Návšteva írskeho premiéra má aj symbolický význam, keďže Slovensko a ďalšie krajiny V4 vstúpili do Európskej únie v roku 2004 počas írskeho predsedníctva v Rade EÚ.


Zdroj: SITA.sk - Fico rokoval s írskym premiérom Martinom o hospodárskej spolupráci aj budúcnosti EÚ – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bilaterálne vzťahy Hospodárska spolupráca írsky premiér Konkurencieschopnosť Návšteva Posilnenie vzťahov Premiér Slovenskej republiky Rozpočet EÚ
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