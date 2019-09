Izraelskí vojaci zadržali Palestínčanku, v ktorej batohu objavili nôž

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 30. septembra (TASR) - Mladú Palestínčanku ozbrojenú nožom zadržali v pondelok izraelskí vojaci pri Hrobke patriarchov v meste Hebron na západnom brehu Jordánu. Informovala o tom na svojej webovej stránke denník The Times of Israel.Izraelskí vojaci hliadkujúci pred vchodom do Hrobky patriarchov objavili nôž pri náhodnej kontrole obsahu batoha 15-ročnej Palestínčanky. Nôž bol založený medzi učebnicami. Palestínčanku zadržali a predviedli na výsluch.Mesto Hebron, kde Palestínčania žijú v tesnom susedstve so židovskými osadníkmi stráženými izraelskými jednotkami, bolo v posledných dejiskom viacerých pokusov o útok chladnou zbraňou.Hrobka patriarchov, zvaná tiež Jaskyňa patriarchov, v ktorej areáli je synagóga a Abrahámova mešita, je posvätným miestom pre židov aj moslimov. Podľa tradície sú tu pochovaní starozákonní patriarchovia Abrahám, Izák a Jákob, ktorí sú uctievaní aj moslimami, a ich manželky Sára, Rebeka a Lea.K pondelkovému zadržaniu došlo v čase, keď izraelská polícia posilnila svoju prítomnosť v Jeruzaleme i na Západnom brehu, čo súvisí s tzv. vysokými sviatkami, ktoré sa začali v nedeľu večer slávením židovského Nového roku - Roš ha-šana.Izraelská armáda v súvislosti so sviatkom Roš ha-šana pristúpila k obvyklým opatreniam a uzavrela hraničné priechody a kontrolné body so Západným brehom a pásmom Gazy.Rovnaké opatrenia budú platiť aj počas Dňa zmierenia (Jom kippur) a Sviatku stánkov (sukot), ktoré budú židia sláviť v októbri.Jom kippur je najväčším židovským sviatkom. Jeho základnou myšlienkou je zmierenie človeka s Bohom aj ľuďmi. Podľa tradície v tento deň Hospodin odpúšťa niektoré hriechy z minulosti. V tento deň sa v Izraeli zastaví verejný život.Sukot je poďakovaním za úrodu a súčasne aj pripomenutím putovania izraelského národa na púšti po odchode z Egypta.Izraelská armáda počas židovských sviatkov vždy nariaďuje uzáveru priechodov na palestínske územia, pretože sa obáva palestínskych útokov. Súčasne takto vojakom slúžiacim v týchto zónach umožní, aby náboženské sviatky oslávili aj oni.