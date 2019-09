Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 30. septembra (TASR) - Španielska ekonomika v 2. štvrťroku rástla pomalšie, ako naznačili predbežné údaje. Vyplýva to z konečných, spresnených výsledkov štatistického úradu INE.INE v pondelok oznámil, že sa hrubý domáci produkt (HDP) štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny za tri mesiace do konca júna zvýšil o 0,4 % oproti predchádzajúcemu kvartálu, a nie o 0,5 %, ako signalizoval rýchly odhad. Tempo jeho rastu tak bolo v období apríl-jún najslabšie od začiatku roka 2014.V prvých troch mesiacoch roka stúpol výkon španielskej ekonomiky medzikvartálne o 0,5 %.Aj v medziročnom porovnaní sa rast španielskeho hospodárstva v 2. štvrťroku spomalil na 2 % z 2,2 % v 1. kvartáli. Tento výsledok bol horší ako rýchly odhad, ktorý signalizoval medziročné zvýšenie HDP o 2,3 %.Španielska centrálna banka minulý týždeň znížila prognózu rastu ekonomiky v tomto roku na 2 % z 2,4 % a odôvodnila to slabším domácim dopytom. A zhoršila aj odhad pre rok 2020 na 1,7 % z 1,9 %.