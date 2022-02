Izraelskí vyšetrovatelia nezákonne sledovali občanov, polícia najskôr informácie popierala

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.2.2022 (Webnoviny.sk) - Izraelská polícia našla dôkazy, že jej vyšetrovatelia neoprávnene používali sofistikovaný špionážny softvér na sledovanie telefónov izraelských občanov. Polícia to oznámila v utorok.Vyjadrenie prišlo dva týždne po tom, ako izraelské médiá informovali o sérii prípadov, keď polícia s použitím softvéru Pegasus spoločnosti NSO Group sledovala demonštrantov, politikov a osoby podozrivé z trestnej činnosti bez povolenia sudcu. Správa vyvolala v Izraeli pobúrenie a podnietila generálneho prokurátora a zákonodarcov, aby začali vyšetrovanie.Polícia najskôr medializované informácie poprela a uviedla, že pracuje v súlade so zákonom. Minulý mesiac ešte tvrdila, že predbežné interné vyšetrovanie neprinieslo žiadne dôkazy o údajnom zneužívaní kontroverzného softvéru. V utorok však uviedla, že pri sekundárnej kontrole „sa našli ďalšie dôkazy, ktoré menia niektoré aspekty stavu veci“.Izraelský generálny prokurátor polícii nariadil, aby okamžite zaviedla postupy s cieľom zabrániť porušovaniu právomocí. Svojmu vyšetrovaciemu tímu prikázal, aby do 1. júla predložil správu o obvineniach z nezákonného sledovania civilistov.