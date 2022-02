Muž pod vplyvom alkoholu zavinil smrť spolujazdca, trest si odpyká v domácom väzení

Narazil do betónového stĺpa

Rodine sa ospravedlnil

1.2.2022 (Webnoviny.sk) - Na štvorročný trest domáceho väzenia odsúdil dnes sudca Okresného súdu v Považskej Bystrici 21-ročného Adriána, ktorý jazdou pod vplyvom alkoholu pred poldruha rokom pripravil o život svojho kamaráta Mareka. Zároveň mu uložiť doživotný zákaz šoférovať.Tragédia sa stala 11. augusta 2020 v neskorých večerných hodinách, keď sa dvojica kamarátov vracala z chaty v Dolnej Marikovej. Adrián za volantom Škody Superb nezvládol prejazd ľavotočivou zákrutou a narazil do betónového stĺpa elektrického vedenia. Vozidlo odhodilo späť na vozovku. Pri náraze do stĺpa utrpel 18-ročný spolujazdec Marek rozsiahle zranenia, ktorým na mieste podľahol.Privolaná polícia bezprostredne na mieste odhalila jednu z dvoch príčin nezvládnutej jazdy - Adrián viedol auto pod vplyvom alkoholu, nafúkal 1,46 promile, druhou príčinou bola rýchla jazda, na mieste s povolenou rýchlosťou 50 km/hod išlo auto takmer dvojnásobnou rýchlosťou.Adriánovi hrozil trest odňatia slobody od štyroch do desiatich rokov, už na októbrovom úvodnom pojednávaní urobil vyhlásenie o tom, že je vinný a zároveň prostredníctvom svojho advokáta požiadal o výkon trestu v domácom väzení. Na dnešnom pojednávaní sa už pozrel do očí aj Marekovým rodičom. „Chcel by som sa ospravedlniť celej Marekovej rodine za to, čo sa stalo. Ja sám si to nikdy neodpustím a je mi to veľmi ľúto," povedal vo svojej záverečnej reči Adrián.Sudca uprednostnil pred výkonom trestu vo väznici trest domáceho väzenia. „Obvinený nebol doteraz súdne trestaný, svoj čin úprimne oľutoval a aj dnešným ospravedlnením sa snažil zmierniť bolesť rodičov mŕtveho Mareka. Navyše je to mladý človek vo veku do 25 rokov a v tejto kategórii sa má preferovať ukladanie alternatívnych trestov," zdôvodnil po vynesení rozsudku svoje rozhodnutie považskobystrický sudca.