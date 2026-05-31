Nedeľa 31.5.2026
Meniny má Petronela, Petrana
31. mája 2026
Izraelský letecký útok zranil trinásť členov zdravotníckeho personálu v nemocnici na juhu Libanonu
31.5.2026 (SITA.sk) - Libanonské ministerstvo zdravotníctva vyzvalo „medzinárodné spoločenstvo, aby zastavilo stupňujúce sa a rozširujúce sa izraelské útoky“.
Izraelský nálet v blízkosti nemocnice v juholibanonskom meste Súr zranil 13 členov zdravotníckeho personálu, uviedlo v nedeľu libanonské ministerstvo zdravotníctva v čase, keď izraelské ozbrojené sily postupujú hlbšie na územie Libanonu.
„Izraelský nepriateľ podnikol letecký útok v okolí nemocnice Hiram v Súre, pričom zranil 13 zamestnancov nemocnice a spôsobil rozsiahle škody,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení a vyzvalo „medzinárodné spoločenstvo, aby zastavilo stupňujúce sa a rozširujúce sa izraelské útoky“.
Napriek prímeriu, ktoré platí od apríla, Izrael neprestáva útočiť na ciele na libanonskom území, ktoré údajne patria Iránom podporovanému hnutiu Hizballáh.
Izraelský minister obrany v nedeľu potvrdil, že ozbrojené sily v rámci masívnej pozemnej ofenzívy dobyli strategickú pevnosť Beaufort, ktorá umožňuje kontrolovať južné časti Libanonu. Premiér Benjamin Netanjahu označil jej obsadenie za „dramatický posun“ v izraelsko-libanonskom konflikte.
Paríž v reakcii na postupujúcu izraelskú okupáciu libanonských území požiadal o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN. „Požiadal som o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, pretože … nič nemôže ospravedlniť pokračovanie izraelských vojenských operácií v Libanone a stále hlbšiu okupáciu libanonského územia,“ povedal šéf francúzskej diplomacie Jean-Noël Barrot.
Zdroj: SITA.sk - Izraelský letecký útok zranil trinásť členov zdravotníckeho personálu v nemocnici na juhu Libanonu © SITA Všetky práva vyhradené.
