Nedeľa 31.5.2026
Meniny má Petronela, Petrana
31. mája 2026
Ukrajinské drony útočili na sklad ropy a plynárenské zariadenie na juhu Ruska, spôsobili požiare
Podľa ukrajinskej armády drony zasiahli „dispečerskú stanicu významného ropovodu“ a ropný sklad neďaleko okupovaných ukrajinských území.
Ukrajinské drony v nedeľu zasiahli ropný sklad v južnom Rusku a prečerpávaciu stanicu dôležitého plynovodu vzdialenú stovky kilometrov od frontu, oznámil Kyjev, pričom ruské úrady v dotknutých regiónoch zásahy potvrdili.
Podľa ukrajinskej armády drony trafili „dispečerskú stanicu významného ropovodu“ v Kirovskej oblasti a ropný sklad v Rostovskej oblasti neďaleko okupovaných ukrajinských území. Ropovod podľa Kyjeva prepravuje ropu zo Sibíri do západného Ruska a Bieloruska.
Gubernátor Kirovskej oblasti uviedol, že ukrajinské drony zasiahli „objekt“ a spôsobili požiar, pričom nehlásil obete. V meste Matvejev Kurgan v Rostovskej oblasti úrady vyhlásili pre rozsiahly požiar ropného skladu, ktorý zasiahol dron, núdzový stav.
Na Ukrajine pokračovalo odstraňovanie následkov ruského útoku na sklad v Dnipre patriaci kuriérskej spoločnosti Nova Pošta. Firma uviedla, že jej pobočku zasiahol dron a „budova úplne zhorela“, ale nedošlo k žiadnym zraneniam.
„Všetky tieto útoky sa musia zastaviť,“ uverejnil prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnych sieťach spolu so zábermi požiaru. „Stačí len dostatočná podpora pre našu obranu a neustály tlak na Rusko,“ dodal s tým, že len tlak prinesie mier.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony útočili na sklad ropy a plynárenské zariadenie na juhu Ruska, spôsobili požiare © SITA Všetky práva vyhradené.
Efforts to deal with the aftermath of the Russian strike on Dnipro are ongoing. A drone attack has set a warehouse building at a Nova Post terminal and vehicles on fire. Units of the State Emergency Service are working at the site, continuously extinguishing the fire. About 70… pic.twitter.com/iGudbiGNFR
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 31, 2026
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
Izraelský letecký útok zranil trinásť členov zdravotníckeho personálu v nemocnici na juhu Libanonu
Francúzsko žiada o mimoriadne zasadnutie BR OSN pre izraelské operácie hlboko na libanonskom území
