 Nedeľa 31.5.2026
 Meniny má Petronela, Petrana
31. mája 2026

Ukrajinské drony útočili na sklad ropy a plynárenské zariadenie na juhu Ruska, spôsobili požiare


Podľa ukrajinskej armády drony zasiahli „dispečerskú stanicu významného ropovodu“ a ropný sklad neďaleko okupovaných ukrajinských území.



31.5.2026


Ukrajinské drony v nedeľu zasiahli ropný sklad v južnom Rusku a prečerpávaciu stanicu dôležitého plynovodu vzdialenú stovky kilometrov od frontu, oznámil Kyjev, pričom ruské úrady v dotknutých regiónoch zásahy potvrdili.

Podľa ukrajinskej armády drony trafili „dispečerskú stanicu významného ropovodu“ v Kirovskej oblasti a ropný sklad v Rostovskej oblasti neďaleko okupovaných ukrajinských území. Ropovod podľa Kyjeva prepravuje ropu zo Sibíri do západného Ruska a Bieloruska.

Gubernátor Kirovskej oblasti uviedol, že ukrajinské drony zasiahli „objekt“ a spôsobili požiar, pričom nehlásil obete. V meste Matvejev Kurgan v Rostovskej oblasti úrady vyhlásili pre rozsiahly požiar ropného skladu, ktorý zasiahol dron, núdzový stav.

Na Ukrajine pokračovalo odstraňovanie následkov ruského útoku na sklad v Dnipre patriaci kuriérskej spoločnosti Nova Pošta. Firma uviedla, že jej pobočku zasiahol dron a „budova úplne zhorela“, ale nedošlo k žiadnym zraneniam.

„Všetky tieto útoky sa musia zastaviť,“ uverejnil prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnych sieťach spolu so zábermi požiaru. „Stačí len dostatočná podpora pre našu obranu a neustály tlak na Rusko,“ dodal s tým, že len tlak prinesie mier.



Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk

Izraelský letecký útok zranil trinásť členov zdravotníckeho personálu v nemocnici na juhu Libanonu
Francúzsko žiada o mimoriadne zasadnutie BR OSN pre izraelské operácie hlboko na libanonskom území

