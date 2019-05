Izraelský parlament sa hodlá rozpustiť na pozadí koaličnej krízy

Benjamin Netanjahu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 27. mája (TASR) - Novozvolený izraelský parlament predloží návrh zákona, na základe ktorého bude možné rozpustiť tento zákonodarný zbor. Predmetný krok prichádza v čase, keď sa nečrtá žiadny pokrok pri snahách zostaviť koaličnú vládu, informovala v pondelok tlačová agentúra AP.Ak tento návrh zákona prejde, Izrael by čelil druhej volebnej kampani v priebehu niekoľkých mesiacov.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu mal podľa predpokladov priamu cestu k zostaveniu väčšinovej koalície po tom, ako si jeho strana Likud zabezpečila v aprílových parlamentných voľbách 35 poslaneckých mandátov.Jeho potenciálna vláda však bola v uplynulých dňoch uvrhnutá do krízy po tom, ako bývalý minister obrany Avigdor Lieberman odmietol požiadavky ultraortodoxných židovských strán. Trvá na schválení nového zákona, ktorý počíta s vojenskými odvodmi ultraortodoxných mužov.Lieberman v pondelok uviedol, že neustúpi a preferuje namiesto toho nové voľby. Bez neho by Netanjahu nemal v parlamente väčšinu.Netanjahu sľúbil vytvorenie koalície pravicových a náboženských strán, ktoré budú v parlamente kontrolovať 65 zo 120 kresiel.Likud získal vo voľbách, ktoré sa konali 9. apríla, 35 zo 120 kresiel v Knesete. Rovnaký počet dostal aj centristický blok Modrá a biela.Generálny prokurátor Avichaj Mandelblit vo februári oznámil, že plánuje Netanjahua obžalovať v troch korupčných kauzách, a to zo spáchania podvodu, zneužitia právomocí a úplatkárstva. Netanjahu všetky obvinenia odmieta.