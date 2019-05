Rezort zahraničia: Väčšina Slovákov podporuje proeurópske smerovanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. mája (TASR) - Voľby do Európskeho parlamentu (EP) potvrdili, že väčšina Slovákov podporuje proeurópske smerovanie krajiny. Tvrdí to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Vyhodnotiť výsledky volieb je podľa rezortu diplomacie úloha pre samotné politické strany, ktoré sa uchádzali o dôveru občanov.uviedol v reakcii na výsledky tlačový odbor rezortu diplomacie.Ministerstvo ocenilo zvýšenie volebnej účasti, ktorá bola podľa jeho slov najvyššia od vstupu Slovenska do Únie. Napriek tomu, že je Slovensko opätovne na konci európskeho rebríčka, sa podľa rezortu ukázalo, že aktívna komunikácia a angažovanosť politických strán, štátnych inštitúcií a tretieho sektora s občanmi v oblasti EÚ priniesla efekt. Do tejto kampane sa MZVaEZ zapojilo už pred dvoma rokmi projektom MYSMEEÚ, v ktorom má ambíciu aj naďalej pokračovať.Za pozitívne považuje aj to, že Slováci zvolili proeurópskych poslancov. Tí podľa slov ministerstva posilnia štandardné európske skupiny v EP, ktorých cieľom je podpora spoločného európskeho projektu a nie jeho deštrukcia.skonštatovalo ministerstvo.Napriek tomuto trendu a volebným stratám najväčších európskych politických strán, kresťanských demokratov a socialistov, si rezort myslí, že väčšina EP bude proeurópska s očakávanou koalíciou kresťanských demokratov, socialistov a liberálov. Považuje to za dobrý základ na ďalšiu spoluprácu.Lídri členských štátov EÚ sa v utorok (28. 5.) zídu v Bruseli na mimoriadnom povolebnom samite. Ako doplnilo MZVaEZ, zhodnotiť majú výsledky volieb a zmeny na najvyšších postoch v európskych inštitúciách.Víťazom volieb do Európskeho parlamentu na Slovensku sa stala koalícia Progresívne Slovensko - Spolu (20,11 percenta), za ňou nasleduje strana Smer-SD (15,72 percenta), tretia je ĽSNS (12,07 percenta). Do europarlamentu sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 percenta), SaS (9,62 percenta) a OĽaNO (5,25 percenta).