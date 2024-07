Izraelský premiér a minister obrany dostali zelenú, aby rozhodli o odvete za útok na Golanské výšiny

Reakcia má byť obmedzená

Stoja za Hizballáhom

29.7.2024 (SITA.sk) - Izraelský bezpečnostný kabinet schválil, aby premiér Benjamin Netanjahu a minister obrany Joav Gallant rozhodli o povahe a načasovaní reakcie voči libanonskej militantnej organizácii Hizballáh Vyplýva to z nedeľňajšieho vyhlásenia úradu izraelskej vlády, na ktorý sa odvoláva spravodajský portál CNN.Rozhodnutiu predchádzal raketový útok na okupované Golanské výšiny, ktorý v sobotu zabil najmenej 12 detí a tínedžerov. Izrael ho pripisuje Hizballáhu, ktorý to zas popiera.Libanonský minister zahraničia Abdalláh Bú Habíb medzičasom povedal, že dostal ubezpečenia od tretích krajín, že reakcia Izraela na útok bude obmedzená. Naznačil pritom, že USA a Francúzsko sú dve z týchto krajín.Útok na Golanské výšiny bol najsmrteľnejší na Izraelom kontrolovanom území od útoku militantného hnutia Hamas zo 7. októbra, ktorý rozpútal vojnu v Pásme Gazy. Izrael sa zaviazal, že zaň Hizballáh zaplatí.Víkendový útok zároveň vyvolal obavy, že by mohol vtiahnuť región do plnohodnotnej vojny. Irán, kľúčový podporovateľ Hizballáhu, varoval pred „akýmikoľvek novými dobrodružstvami“ zameranými na Libanon.Bú Habíb povedal, že jeho krajina sa nezapojí do vojny, ale bude stáť za Hizballáhom. Minister tiež varoval, že by sa mohli do situácie zapojiť ďalší aktéri v regióne vrátane Sýrie, Iraku a Jemenu.