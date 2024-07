Jedenásťročný chlapec v Dunajskej Lužnej nasadol do naštartovaného auta, po pár metroch s ním narazil do susedného domu

29.7.2024 (SITA.sk) - Iba jedenásťročný chlapec si trúfol sadnúť za volant a šoférovať auto v Dunajskej Lužnej v okrese Senec, po pár metroch však narazil do rodinného domu. Ako v pondelok informovala polícia na sociálnej sieti, stalo sa tak ešte v sobotu 27. júla.Chlapec spolu so svojím bratrancom podľa nej využili moment nepozornosti a obaja nasadli do vnútra vo dvore naštartovaného vozidla.Následne sa pohol s autom cez otvorenú bránu smerom na ulicu. Tam prešiel cez cestu až napokon narazil do susedného domu. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú podľa polície predmetom objasňovania.