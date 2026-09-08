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08. septembra 2026
Izraelský premiér Netanjahu čelí kritike pre správu, že SAE varovali pred útokom zo 7. októbra
Opozícia tvrdí, že vláda ignorovala varovanie pred veľkou operáciou Hamasu, premiérov úrad správu odmieta. Izraelskí opoziční lídri označili v utorok premiéra
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8.9.2026 (SITA.sk) - Opozícia tvrdí, že vláda ignorovala varovanie pred veľkou operáciou Hamasu, premiérov úrad správu odmieta.
Izraelskí opoziční lídri označili v utorok premiéra Benjamina Netanjahua za nespôsobilého ďalej vykonávať funkciu po správe, podľa ktorej ho prezident Spojených arabských emirátov (SAE) Muhammad bin Zájid Ál Nahján krátko pred útokom Hamasu zo 7. októbra 2023 varoval, že palestínske militantné hnutie pripravuje rozsiahlu operáciu.
Denník Haaretz s odvolaním sa na pripravovanú knihu svojich reportérov uviedol, že prezident SAE telefonoval Netanjahuovi približne jeden a pol týždňa pred útokom.
Úrad izraelského premiéra označil správu za „absolútnu lož“ a poprel, že Netanjahu v tom čase s prezidentom telefonoval.
Bývalý veliteľ izraelskej armády Gadi Eizenkot, ktorý patrí medzi hlavných Netanjahuových súperov pred voľbami naplánovanými na 27. októbra, premiéra obvinil z vyhýbania sa zodpovednosti za bezpečnostné zlyhania.
„Netanjahu dostal pred 7. októbrom desiatky varovaní a všetky ignoroval. Je nespôsobilý,“ napísal na platforme X.
Bývalý premiér Naftali Bennett vyhlásil, že Netanjahu „nesie osobnú a priamu zodpovednosť“ za obete útoku a nemôže podľa neho zostať vo funkcii „ani o minútu dlhšie“.
Podľa Haaretzu vtedajší líder Hamasu Jahjá Sinvár ešte pred útokom povedal bývalému palestínskemu predstaviteľovi, že hnutie pripravuje „desivú operáciu“.
Informácia sa následne mala cez poradcu dostať k prezidentovi SAE a od neho k Netanjahuovi.
Pri útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 zahynulo podľa údajov izraelských úradov 1 221 ľudí a militanti odvliekli do Pásma Gazy 251 rukojemníkov.
Zdroj: SITA.sk - Izraelský premiér Netanjahu čelí kritike pre správu, že SAE varovali pred útokom zo 7. októbra © SITA Všetky práva vyhradené.
Izraelskí opoziční lídri označili v utorok premiéra Benjamina Netanjahua za nespôsobilého ďalej vykonávať funkciu po správe, podľa ktorej ho prezident Spojených arabských emirátov (SAE) Muhammad bin Zájid Ál Nahján krátko pred útokom Hamasu zo 7. októbra 2023 varoval, že palestínske militantné hnutie pripravuje rozsiahlu operáciu.
Netanjahu varovanie ignoroval
Denník Haaretz s odvolaním sa na pripravovanú knihu svojich reportérov uviedol, že prezident SAE telefonoval Netanjahuovi približne jeden a pol týždňa pred útokom.
Úrad izraelského premiéra označil správu za „absolútnu lož“ a poprel, že Netanjahu v tom čase s prezidentom telefonoval.
Bývalý veliteľ izraelskej armády Gadi Eizenkot, ktorý patrí medzi hlavných Netanjahuových súperov pred voľbami naplánovanými na 27. októbra, premiéra obvinil z vyhýbania sa zodpovednosti za bezpečnostné zlyhania.
„Netanjahu dostal pred 7. októbrom desiatky varovaní a všetky ignoroval. Je nespôsobilý,“ napísal na platforme X.
Desivá operácia
Bývalý premiér Naftali Bennett vyhlásil, že Netanjahu „nesie osobnú a priamu zodpovednosť“ za obete útoku a nemôže podľa neho zostať vo funkcii „ani o minútu dlhšie“.
Podľa Haaretzu vtedajší líder Hamasu Jahjá Sinvár ešte pred útokom povedal bývalému palestínskemu predstaviteľovi, že hnutie pripravuje „desivú operáciu“.
Informácia sa následne mala cez poradcu dostať k prezidentovi SAE a od neho k Netanjahuovi.
Pri útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 zahynulo podľa údajov izraelských úradov 1 221 ľudí a militanti odvliekli do Pásma Gazy 251 rukojemníkov.
Zdroj: SITA.sk - Izraelský premiér Netanjahu čelí kritike pre správu, že SAE varovali pred útokom zo 7. októbra © SITA Všetky práva vyhradené.
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