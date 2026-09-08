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08. septembra 2026

Netanjahu podľa jeho vyzývateľa uprednostňuje vlastné prežitie pred bezpečnosťou


Tagy: Civilné obete izraelské parlamentné voľby izraelské útoky Napätie na Blízkom východe

Gadi Eisenkot vyčíta Netanjahuovi, že sa takmer tri roky po útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 vyhýba zodpovednosti. Hlavný vyzývateľ izraelského premiéra Benjamina Netanjahua Gadi Eisenkot ho v pondelok ...



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israel_politics_14395 676x451 8.9.2026 (SITA.sk) - Gadi Eisenkot vyčíta Netanjahuovi, že sa takmer tri roky po útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 vyhýba zodpovednosti.


Hlavný vyzývateľ izraelského premiéra Benjamina Netanjahua Gadi Eisenkot ho v pondelok obvinil, že sa stará predovšetkým o vlastné politické prežitie, nie o bezpečnosť krajiny. Bývalý vojenský veliteľ vystúpil na predvolebnom zhromaždení v meste Roš ha-Ajin v čase, keď Izrael zintenzívnil útoky na juhu Libanonu. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva si pondelkové nálety vyžiadali 13 obetí vrátane žien a detí.

Eisenkot na zhromaždení predstavil kandidátov svojej strany Jašar pred voľbami naplánovanými na 27. októbra. Netanjahuovi vyčítal, že sa takmer tri roky po útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 vyhýba zodpovednosti. Zároveň sľúbil ukončiť rozdelenie izraelskej spoločnosti, ktoré sprevádza premiérovo vedenie vojny v Pásme Gazy a na ďalších frontoch.

„Tvárou v tvár veľkej trhline, ktorá sa otvorila 7. októbra, a obrovským výzvam, pred ktorými stojí štát Izrael, verím, že potrebujeme vedenie, ktoré sa dokáže povzniesť na vážnosť tejto chvíle, ktoré dokáže zjednocovať a vytvárať jednotu okolo toho, čo máme spoločné, a zásadne obnoviť princípy štátnosti a sionizmu,“ povedal Eisenkot.

Bývalý náčelník generálneho štábu sa však podľa AFP nevyjadril k tomu, ako by riešil palestínsku otázku či vojny proti Iránu a Libanonu, ktoré začal Netanjahu. Kritizoval aj výnimky a výhody poskytované ultraortodoxným židovským mužom. „Budeme pokračovať ďalšie roky pod vládou, ktorá bez hanby podporuje vyhýbanie sa povinnosti? Vládou, ktorá rozdáva miliardy šekelov tým, ktorí neslúžia ani nepracujú?“ pýtal sa.

Strana Jašar, ktorú Eisenkot založil pred rokom, v posledných mesiacoch výrazne posilnila v prieskumoch. Podľa nedeľného prieskumu verejnoprávnej televízie Kan by získala 23 zo 120 kresiel v Knesete, zatiaľ čo Netanjahuov Likud 20. Protinatanjahuovský blok by mal 51 mandátov a Likud so svojimi koaličnými partnermi 52. Ani jeden tábor by tak bez podpory ďalších strán nemal potrebnú väčšinu 61 poslancov.

Eisenkot sa snaží osloviť aj tradičných voličov Likudu. „Stretávam mnohých ľudí, ktorí desaťročia volia tú istú stranu. Hovoria mi, aké ťažké je voliť inak,“ povedal. „Odpovedám: Tak ako vy dôverujete mne, ja dôverujem vám, že urobíte odvážne a správne rozhodnutie pre Izrael.“

Izraelská armáda medzitým oznámila, že bude pokračovať v útokoch na Hizballáh, ktorý obviňuje z opakovaného porušovania prímeria platného od júna. Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že pri jednom z nočných útokov na budovu v meste Kfar Rumman zahynulo 11 ľudí vrátane dvoch detí a štyroch žien. Ďalší útok v tom istom meste zabil 18-ročného záchranára a zranil jeho kolegu. Neskorší nálet na Rihan si vyžiadal jednu obeť, zatiaľ čo v Nabatíji utrpelo zranenia deväť ľudí.

Izraelská armáda tvrdí, že zasiahla infraštruktúru Hizballáhu po vypustení dvoch výbušných dronov smerom k jej jednotkám a tiež osoby, ktoré podľa nej prepravovali zbrane. „Budeme pokračovať v operáciách na odstránenie hrozieb, pričom zostávame odhodlaní dodržiavať dohodu o prímerí,“ uviedla armáda. Hizballáh sa k najnovšej eskalácii ani k izraelským obvineniam nevyjadril.

Fotograf AFP videl v Kfar Rummane zničenú budovu, v ktorej troskách ležali školské knihy a zvyšky nábytku. Záchranári v pondelok ráno pokračovali v pátraní po ďalších obetiach. „Odkedy sme sa sem vrátili, žijeme v strachu,“ povedal obyvateľ Fouad Chakaron. Podľa neho v zasiahnutej budove žili „pokojní ľudia, ktorí s nikým nemali nič spoločné“.

Boje v Libanone sa zintenzívnili v marci, keď Hizballáh zaútočil na Izrael na podporu Iránu. Po júnových dohodách sa násilie zmiernilo, v posledných dňoch však opäť pribúdajú útoky. Podľa Bejrútu si izraelské nálety a pozemná invázia od marca vyžiadali viac ako 4 300 obetí. Izraelské jednotky naďalej pôsobia v samozvanej bezpečnostnej zóne, ktorá siaha približne desať kilometrov do libanonského územia.


Zdroj: SITA.sk - Netanjahu podľa jeho vyzývateľa uprednostňuje vlastné prežitie pred bezpečnosťou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete izraelské parlamentné voľby izraelské útoky Napätie na Blízkom východe
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