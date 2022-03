Izraelský premiér po rozhovore s Putinom zaviazal pokračovať v diplomatických snahách, aj keď šanca na úspech malá

aktualizované 6. marca 2022, 20:13



Rozhovory so Zelenským a Scholzom

Izrael sa pripravuje na vlnu utečencov

6.3.2022 (Webnoviny.sk) -Izraelský premiér Naftali Bennett sa zaviazal, že jeho krajina bude pokračovať v hľadaní diplomatického riešenia ukrajinskej krízy, i keď je šanca na úspech malá.Vyjadril sa tak počas nedeľného rokovania izraelského vládneho kabinetu, len niekoľko hodín po návrate zo sobotného stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve, kde dvojica diskutovala o vojne na Ukrajine.Po stretnutí s Putinom sa Bennett spojil aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a následne odletel do Berlína na stretnutie s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Premiér nezverejnil žiadne podrobnosti z rozhovoru s Putinom, no snahy svojej krajiny o mediáciu označil za ich „morálnu povinnosť“.V nedeľu ráno tiež podľa jeho kancelárie opäť telefonoval aj so Zelenským, čo bol už tretí takýto rozhovor dvojice za posledný deň.Bennett zároveň vládu informoval, žesa pripravuje na vlnu židovských utečencov z Ukrajiny. Krajina tiež plánuje povoliť vstup malému počtu Ukrajincov nežidovského pôvodu utekajúcich pred konfliktom.je jednou z mála krajín, ktoré udržiavajú dobré pracovné vzťahy s Ruskom i Ukrajinou.