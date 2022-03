Pápež František vyslal na Ukrajinu dvoch kardinálov a vyzval na ukončenie vojny

6.3.2022 (Webnoviny.sk) - Pápež František vyslal na Ukrajinu dvoch kardinálov. Oznámil to v nedeľu s tým, že „Svätá stolica je odhodlaná spraviť všetko pre to, aby slúžila mieru“.Kardinál Konrad Krajewski vyrazil na cestu s pomocou spolu s kardinálom Michaelom Czernym, ktorý je vedúcim pápežského úradu, ktorý sa venuje migrácii, charite, spravodlivosti a mieru. František nespresnil, kam presne kardináli išli, no uviedol, že zastupujú jeho a všetkých kresťanov so správou, že „vojna je šialenstvo“.Označujúc Ukrajinu ako „mučenú krajinu“, vyzval František na zastavenie násilia, vytvorenie humanitárnych koridorov a návrat k rokovaniam.„Na Ukrajine tečú rieky plné krvi a sĺz. Toto nie je len vojenská operácia, je to vojna, ktorá rozsieva smrť, deštrukciu a utrpenie,“ povedal pápež počas tradičného nedeľného požehnania.