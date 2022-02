Izreal upravil podmienky vstupu do krajiny, otvorí hranice pre nezaočovaných turistov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.2.2022 (Webnoviny.sk) - Izrael v nedeľu oznámil, že od začiatku marca umožní turistom, ktorí nie sú vakcinovaní proti koronavírusu, vstup do krajiny. Najnovšia vlna nákaz totiž ustupuje. Premiér Naftali Bennett uviedol, že zahraniční turisti, vakcinovaní aj nevakcinovaní, budú musieť po prílete do krajiny absolvovať PCR test.„Pozorujeme stabilný pokles úmrtnosti, takže nastal čas na postupné otváranie sa," povedal predseda vlády. Izrael obmedzil príchody zahraničných návštevníkov koncom minulého roka, keď sa objavil vysoko nákazlivý variant koronavírusu omikron.Úrad izraelského premiéra informoval, že sa zmiernia aj predpisy pre Izraelčanov vracajúcich sa do krajiny a nebudú už musieť podstúpiť PCR test. V najbližších týždňoch zároveň v Izraeli prestane platiť povinnosť testovania detí v školách, ktoré sa robí každý týždeň.