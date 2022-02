Turecko by malo v prípade migrantov podľa Schinasa spolupracovať s Európou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.2.2022 (Webnoviny.sk) - Pre Turecko môže byť prospešné, ak bude spolupracovať s Európskou úniou na zabrzdení toku migrantov cez turecké letiská a prístavy do Severocyperskej tureckej republiky, odkiaľ pokračujú na grécku časť Cypru. Povedal to v nedeľu podpredseda Európskej komisie (EK) Margaritis Schinas, ktorý je okrem iného zodpovedný za otázky migrácie.„Turecko, tak ako všetci ostatní naši susedia, musí chápať veľmi jednoduchú vec. Tou je, že v problematike migrácie môžu veľa získať, ak budú spolupracovať s Európou," konštatoval Schinas, ktorý na budúci mesiac navštívi Turecko.Rokovať tam bude o migrantoch, ktorí prichádzajú na turecký sever Cypru buď lietadlami z Istanbulu alebo loďami. Zhruba 85 percent týchto migrantov potom prechádza cez nárazníkovú zónu medzi gréckou a tureckou časťou Cypru, ktorú kontroluje OSN.Nárazníková zóna nie je považovaná za vonkajšiu hranicu Európskej únie a preto tam nebudujú nijaké múry. Avšak cyperské úrady uviedli, že uplatnia moderné technologické opatrenia, aby obmedzili prekračovanie nárazníkovej zóny. Schinas zároveň uviedol, že Cyprus by mal dostať významnú finančnú pomoc, aby čelil prílevu migrantov a zvýšil repatriáciu tých, ktorým zamietli žiadosť o azyl.