J. Banáš o románe Karneval krýs: Je to kritika toho, čo sa u nás deje

Karneval krýs je názov nového románu Jozefa Banáša, ktorý v pondelok (17. 10.) uviedli do života v Bratislave. So spoločensko-politickým románom prichádza autor po životopisných knihách venovaných Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a Tomášovi Baťovi. Ide o voľné pokračovanie bestselleru Sezóna potkanov (2011). Knižnú novinku pokrstil humorista, herec a moderátor Milan Markovič.





"Sezóna potkanov zaznamenala nečakaný úspech svojou otvorenosťou a kritikou vtedajších pomerov. Karneval krýs je iný príbeh, ale spoločné majú oba romány to podstatné – odhaľovanie manipulácie, zneužívania moci, jej mechanizmov, ktoré sú vždy rovnaké," povedal Banáš. Z oboch kníh vyplývajú podľa jeho slov viaceré spoločné myšlienky. "Mocní, aj keď sa nemajú radi, si medzi sebou nikdy neublížia. Charakter človeka spoznáš vtedy, keď mu dáš do rúk moc, ale aj myšlienka, že moc najviac zotročí toho, kto ju má v rukách. Platí to, čo som napísal v Sezóne potkanov – časy sa menia, krysy nie."Banáš posiela Karneval krýs k čitateľom s podtitulom "román z prašivých čias". Autor priznáva, že si už za nový román vyslúžil od jeho čitateľov varovanie, aby si dával pozor. "Tnem v ňom ozaj do živého, je to nemilosrdná kritika toho, čo sa u nás deje. Hlavný hrdina je bývalý politik – ide o fikciu na námety zo života bývalého poslanca Bohumila Hanzela, zásadového muža, ktorý ako jeden zo siedmich Slovákov našiel odvahu podpísať Chartu 77, alebo ako jediný poslanec NR SR hlasoval proti prijatiu Slovenska do NATO," vysvetľuje spisovateľ. "Obávam sa, že časy, keď som písal Sezónu potkanov, sú v porovnaní s tými dnešnými, prašivými, prechádzkou ružovou záhradou," dodal.Autor vo svojej novej knihe využil aj osobné skúsenosti z politiky. Priznáva v nej aj to, že nie všetci politici sú lumpi a korupčníci. "Je medzi nimi rad slušných ľudí, ibaže o nich sa verejnosť nedozvie, pretože slušní politici médiá nezaujímajú," myslí si Banáš. "V románe vystupujú viacerí súčasní politici, samozrejme, pod literárnymi menami, ale po dvoch vetách bude každému jasné, o koho ide," uzavrel Banáš.