Jozef Banáš: Krysy v politike sa tam prišli iba nažrať!

Nový román Jozefa Banáša Karneval krýs je voľným pokračovaním bestselleru Sezóna potkanov, ktorá vyšla ešte v roku 2011 a predalo sa z nej takmer 32.000 kníh.

„Je to príbeh z prašivých čias, ktoré sme si do veľkej miery vytvorili my sami. To, či budú aj naďalej prašivé je v našich rukách. Všetko je o hodnotách. Pokiaľ bude väčšina uctievať etické a humánne hodnoty, budú jej postoje musieť rešpektovať aj politici,“ tvrdí J.Banáš.

Jozef Banáš o svojom románe Karneval krýs:

Hlavný hrdina románu Gregor Kramár sa rozhodne vstúpiť do politického karnevalu, ale rýchlo zistí, že politika je stroj, ktorý slušného človeka zmení na prasa, aby z neho napokon vyšiel ako klobása. Pochopí, že charakter človeka sa spozná vtedy, keď dostane do rúk moc. Pýta sa: Načo sú zákony tam, kde vládnu peniaze?

Na vlastnej koži sa presvedčí, že takzvané demokratické voľby sú ideálny systém, v ktorom jedni zlodeji legálne vymenia druhých, aby rozkradli peniaze tých, ktorí ich volili. Napriek všetkému bojuje, hoci vie, že učiť politika poctivosti je ako učiť psa chodiť na zadných nohách. Nikdy sa to nenaučí, ale chvalabohu aj za tých pár krokov. Vedie ho presvedčenie, že jediný odvážny medzi tisícmi zbabelých je väčšina. Bude jeho snaha o deratizáciu politiky úspešná?

Karneval krýs je o tom, že demokracia je len ilúzia...že žijeme v zlých, prašivých časoch. V príbehu nechýbajú politické ani osobné zápasy...je to jednoducho príbeh o tom, v akom svete vlastne žijeme.

Ale najdôležitejšie je, že je tu ešte cesta, ako to možno zmeniť...

„Karneval krýs som napísal napriek tomu, že písať o politike znamená nechať zo seba vysať pozitívnu energiu, a naopak, šíriť negatívnu. Práve preto som knihu o politike a jej špinavých zákutiach napísal. Predkladám vám voľné pokračovanie politického trileru Sezóna potkanov. Je o toľko otrasnejšie, o koľko sú otrasnejšie dnešné prašivé časy krýs v porovnaní s tými, keď som písal o potkanoch,“ píše v úvode knihy Jozef Banáš.

Ide do istej miery aj o jeho generačnú výpoveď. Od čias Alexandra Dubčeka, cez pád socializmu, vládu Vladimíra Mečiara, až po súčasnú politickú situáciu. Viaceré mená sú zakódované, ale každému je hneď jasné, o kom je reč – Frko je Fico a Ivan Kraľovič je Igor Matovič.

A hlavný hrdina čoskoro zisťuje, že politici v každom režime žijú v rovnakých bublinách obklopení pätolizačmi. Na vlastnej koži sa presvedčí, že takzvané demokratické voľby sú ideálny systém, v ktorom jedni zlodeji legálne vymenia druhých, aby rozkradli peniaze tých, ktorí ich volili.

Ivan Kraľovič. Tento ambiciózny muž sa od svojho vstupu do politiky profiloval ako nekompromisný kritik najmä tých politikov, ktorí v súčasnosti vládli. Kramárov spor s vlastným vedením a jeho protiústavné vyhodenie z parlamentu bolo preňho vítanou zámienkou na pritvrdenie rétoriky, ale najmä na teatrálne vystúpenia, ktorými čoraz viac získaval pozornosť aj sympatie voličov. Mediálny podnikateľ s bernolákovskou slovenčinou a očividne narušenou psychikou presne vedel, že ľudí nepresvedčia slová, ale činy. Ako znalcovi politického marketingu mu bolo jasné, že musí byť stále na obrazovkách, podhadzovať novinárom senzačné témy, vedel, že zapĺňať každý deň noviny nie je ľahká úloha. Novinári excentrických politikov potrebujú ako soľ. Vďaka takým, ako bol on, sa noviny hmýrili senzačnými titulkami, zvyšovala sa predajnosť, tá zas lákala zadávateľov reklám a z vyšších príjmov sa ušlo aj novinárom.

Milan Buno, knižný publicista