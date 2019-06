J. Blanár: Myslím si, že predčasné voľby nie sú reálnou možnosťou

Juraj Blanár, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júna (TASR) – Predčasné parlamentné voľby nie sú podľa podpredsedu Smeru-SD Juraja Blanára reálnou možnosťou. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Koalícia podľa neho funguje, hoci priznal, že hľadanie konsenzu nebýva ľahké. Zároveň verí, že v utorok (25. 6.) sa parlamentu podarí navoliť zvyšných piatich kandidátov na ústavných sudcov.povedal Blanár.Bol by zároveň rád, keby sa chýbajúcich piatich kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR podarilo navoliť pri najbližšej voľbe, ktorá bude budúci týždeň.poznamenal Blanár s tým, že sám bude krúžkovať opäť maximálny potrebný počet.Poslanec Národnej rady SR za OĽaNO Ján Budaj oponuje, že navoliť potrebný zvyšný počet kandidátov nevie koalícia pre jej vnútorné rozpory. A to ani napriek tomu, že má väčšinu a opozícia chodí voliť, aby udržala kvórum. Hovorí, že ide o sledovanie záveru kariéry Roberta Fica (Smer-SD) v priamom prenose.zhodnotil Budaj s tým, že koalícia podľa neho už vypovedala poslušnosť a budúci utorok bude voliť, hoci šéf najsilnejšej strany vyťahuje zámienky o sťažnostiach.Témou diskusie bola aj strana, ktorú zakladá Andrej Kiska. Budaj to však verejne komentovať nechce. Myslí si však, že to, či bude nová strana spájať, alebo rozdeľovať, ukáže až prax a kroky, ktoré bude podnikať. Poznamenáva, že stredopravé spektrum je už v súčasnosti fragmentované a hrozí ďalšie delenie. Konečným rozhodcom ale podľa neho bude volič. Podľa Blanára má Kiska právo založiť si stranu, treba však brať do úvahy to, že nie je nepopísaný papier.