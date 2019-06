Stranu SaS povedie do nadchádzajúcich parlamentných volieb R. Sulík

Na archívnej snímke Richard Sulík, Jana Kiššová, Eugen Jurzyca, Lucia Nicholsonová. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 22. júna (TASR) – Stranu Sloboda a Solidarita (SaS) povedie do nadchádzajúcich parlamentných volieb jej súčasný predseda Richard Sulík. Miesto predsedu strany a líderské miesto na kandidátke ponúkol Robertovi Mistríkovi. Ako uviedol Sulík v sobotu na Kongrese strany SaS v Bratislave, ten to však odmietol.povedal Sulík. Jeho odmietnutie neprijal Sulík s radosťou ani smútkom, ale ako fakt, na základe ktorého považuje debatu o volebnom lídrovi za ukončenú. Poznamenal, že do najbližších parlamentných volieb povedie stranu ako jej predseda on.poznamenal Sulík.Predseda SaS poukázal na to, že všetko je v horšom stave ako v roku 2006, kedy prevzal krajinu Smer-SD. Podľa neho strana pozná problémy ľudí a má aj riešenia, ktoré sú podľa neho "poctivé a funkčné".poznamenal Sulík.Predseda liberálov počas príhovoru uviedol, že strana bude bojovať, aby čím viac z ich riešení dokázali aj presadiť.povedal Sulík. Ako doplnil, zloženie kandidátky strany do parlamentných volieb by chcel zostaviť z členov strany. Poukázal aj na to, že s riešeniami pôjde strana medzi ľudí.povedala podpredsedníčka strany Jana Kiššová. Verí, že sa strane vráti dôvera voličov, ktorých stratili a postupne strácajú. Poukázala aj na to, že v súčasnosti sa prehodnocujú chyby strany.uviedla Kiššová. Podľa nej osobitná zodpovednosť leží na predsedovi strany.Mistrík vo svojom prejave SaS poradil, že ak sa chce strana posunúť dopredu, musí meniť optiku a otvárať aj nové témy.vyhlásil Mistrík. Ako doplnil, "na rozdiel od iných otcov zakladateľov Richard nie je na stoličke prilepený a odchod pre neho nie je tabu."