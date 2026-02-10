|
Utorok 10.2.2026
Meniny má Gabriela
Denník - Správy
10. februára 2026
J. Blanár potvrdil, že na Slovensko pricestuje minister zahraničných vecí USA Marco Rubio
Poznamenal, že ide o štvrtú návštevu šéfa americkej diplomacie v histórii samostatného Slovenska.
Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) potvrdil, že na Slovensko v nedeľu 15. februára pricestuje na jeho pozvanie minister zahraničných vecí USA Marco Rubio. 24hod.sk o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Som rád, že môj ministerský kolega prijal moje pozvanie a absolvuje rokovania s najvyššími predstaviteľmi Slovenskej republiky s cieľom posilniť bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a USA,“ uviedol Blanár.
Poznamenal, že ide o štvrtú návštevu šéfa americkej diplomacie v histórii samostatného Slovenska. „Táto návšteva je potvrdením aktívnej a konštruktívnej zahraničnej politiky slovenskej diplomacie a pri tejto príležitosti vyjadríme našu podporu mierovým iniciatívam USA a budeme diskutovať o ich vývoji s konzistentnou mierovou pozíciou Slovenskej republiky,“ priblížil Blanár. MZVEZ spresnilo, že aktuálne pripravuje s americkou stranou kompletný program návštevy.
Ako v pondelok (9. 2.) informoval hovorca amerického rezortu diplomacie Tommy Pigott, Rubio sa cez víkend zúčastní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, odkiaľ odcestuje do Bratislavy na stretnutia s predstaviteľmi slovenskej vlády. Rokovať by s nimi mal o regionálnej bezpečnosti, jadrovej energetike, NATO či o modernizácii slovenskej armády.
