 Utorok 10.2.2026
 24hod.sk    Z domova

10. februára 2026

Žilinka podal správnu žalobu, preloženie policajta Juhása bolo podľa neho nezákonné


Tagy: Generálny prokurátor Minister vnútra SR Policajná inšpekcia Prokuratúra šéf policajnej inšpekcie Žaloba

Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal správnu žalobu vo veci rozhodnutia týkajúceho preloženia policajta



Zdieľať
6791fccb8bf3d518418177 676x451 10.2.2026 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal správnu žalobu vo veci rozhodnutia týkajúceho preloženia policajta Petra Juhása z policajnej inšpekcie na okresné riaditeľstvo polície do Levíc.


Informoval o tom na sociálnej sieti. Ministerstvo vnútra totiž nevyhovelo jeho protestu proti rozhodnutiu šéfa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka vo veci bývalého šéfa policajného tímu Kuciak.

Žilinka už skôr vysvetlil, že dôvodom podania protestu prokurátora bolo ignorovanie Úradu na ochranu oznamovateľov. Juhás je totiž chráneným oznamovateľom protispoločenskej činnosti rovnako ako policajti z tímu okolo Jána Čurillu, keďže podával trestné oznámenie v kauze Rozuzlenie.

„Po tom, ako som sa dozvedel o právoplatnom uložení sankcie ministerstvu vnútra zo strany Úradu na ochranu oznamovateľov v mojom prípade, požiadal som generálnu prokuratúru o preskúmanie zákonnosti postupu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ako aj ministra vnútra, ktorý bol v tomto prípade odvolacím orgánom. Prokurátor generálnej prokuratúry sa podľa upovedomenia, ktoré mi bolo zaslané, stotožnil s mojimi výhradami, a tým, že podal protest, konštatuje protiprávnosť vydaných rozhodnutí,“ uviedol ešte v decembri 2025 Juhás pre spravodajský portál Aktuality.sk.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Juhás bol šéfom vyšetrovacieho tímu v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. V marci 2023 ho vtedajší minister vnútra Roman Mikulec poveril výkonom ako dočasne povereného riadiaceho pracovníka, konkrétne na poste riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.




Zdroj: SITA.sk - Žilinka podal správnu žalobu, preloženie policajta Juhása bolo podľa neho nezákonné © SITA Všetky práva vyhradené.

