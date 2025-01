J. Celler: K nijakým zásahom do databázy katastra nedochádza

K nijakým zásahom do databázy katastra nedochádza, nemenia sa vlastníci ani vlastnícke vzťahy. Krízový štáb Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR pracuje na tom, aby obnovil systém v čo najkratšom čase. Vo štvrtok o tom informoval predseda ÚGKK Juraj Celler spolu s členom tímu na riešenie bezpečnostných incidentov Lukášom Hlavičkom. Celler zdôraznil, že sa netreba obávať ani šíriť poplašné správy.





Pokročilý cielený útok na ÚGKK identifikoval dodávateľ informačných technológií v nedeľu (5. 1.) o 8.50 h. "Hneď ako bol tento útok identifikovaný dodávateľom, v spolupráci s úradom a ďalšími prizvanými bezpečnostnými zložkami sa spustil proces riešenia bezpečnostného incidentu," priblížil Hlavička.Vysvetlil, že aj preto bola infraštruktúra odpojená z externých sietí a služieb. Dôvodom je, aby sa tento útok nešíril v rámci infraštruktúry a neboli napadnuté tretie strany. "Vzhľadom na to, že úrad má niekoľkovrstvové zálohy, tak je schopný obnoviť dáta na poskytovanie kritických služieb zo sekundárnych záloh. Tieto sa ale v súčasnosti musia zabezpečiť, skontrolovať, identifikovať, či je zabezpečená integrita. Až potom bude možné ich obnoviť a dať do prevádzky," skonštatoval Hlavička.Incident sa v súčasnosti podľa neho vyšetruje a do vyšetrovania sú podľa neho zapojené všetky bezpečnostné zložky. Riešenie incidentu koordinuje Národný bezpečnostný úrad v spolupráci s ministerstvom vnútra, vládnou jednotkou CSIRT, centrom kybernetickej obrany ministerstva obrany a ďalších relevantných bezpečnostných zložiek."V súčasnosti prebieha kontrola, zabezpečovanie a obnova týchto informačných systémov. Nie je možné ich dať do prevádzky, kým tento proces nie je ukončený, aby nebolo možné systémy opätovne napadnúť. Špecialisti z rôznych zložiek, súkromných firiem, zamestnancov úradu a všetkých podriadených organizácií na tomto pracujú," uviedol Hlavička. Ako zdôvodnil, nemôže poskytnúť bližšie technické detaily, aby nezmaril vyšetrovanie.Ministerstvo vnútra SR aj ÚGKK SR v stredu (8. 1.) potvrdili, že informačný systém úradu, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, zasiahol rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov sú preto preventívne dočasne zatvorené.Prípadom podozrenia z neoprávneného zásahu do počítačového systému katastra nehnuteľností sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite.