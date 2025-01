Šutaj Eštok nie je podľa ministerstva vnútra zodpovedný za kyberútok, kataster nepodlieha jeho riadeniu

PS chce žiadať odvolanie ministra

Pracoviská sú dočasne zatvorené

9.1.2025 (SITA.sk) - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) nie je súčasťou Ministerstva vnútra SR ani nepodlieha jeho riadeniu, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok preto nenesie za činnosť úradu žiadnu zodpovednosť.Uvádza to v stanovisku rezort vnútra s tým, že ÚGKK SR patrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy a plní úlohy v oblasti geodézie, kartografie a katastra podľa zákonom stanovených kompetencií.„Opoziční predstavitelia svojimi výrokmi, ktoré sú zavádzajúce a nepravdivé, dokazujú, že nemajú potrebné znalosti o základnej štruktúre štátu a svojimi útokmi len podkopávajú dôveru občanov a vyvolávajú nepokoj. Nevedomosť, neznalosť a šírenie nepravdivých informácií nemajú v zodpovednej politike miesto,“ zdôraznilo ministerstvo vnútra.Opozičné Progresívne Slovensko chce v súvislosti s kyberútokom na kataster nehnuteľností žiadať odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD).„Únos katastra je totálny škandál. Za toto zlyhanie je politicky zodpovedný minister vnútra Šutaj Eštok. Ešte dnes vyzveme premiéra (Roberta) Fica, aby ministra vnútra odvolal z funkcie. Zároveň budeme ministra Šutaja Eštoka odvolávať v parlamente,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka . Minister podľa neho svoju rolu absolútne nezvláda, na čo doplácajú každý deň ľudia po celom Slovensku.Rezort vnútra v stredu 8. januára potvrdil, že informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, bol zasiahnutý rozsiahlym kybernetickým útokom zo zahraničia.Pracoviská katastrálnych odborov budú podľa ministerstva z daného dôvodu preventívne až do odstránenia dôsledkov kybernetického útoku dočasne uzatvorené.Prípadom podozrenia z neoprávneného zásahu do počítačového systému katastra nehnuteľností sa už zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Presnú kvalifikáciu skutku bude podľa Prezídia Policajného zboru možné ustáliť až na základe vykonaných procesných úkonov.