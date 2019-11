J. Čižnár odvolal krajskú prokurátorku v Bratislave I. Kopčovú

Na archívnej snímke generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 12. novembra (TASR) – Generálny prokurátor Jaromír Čižnár odvolal krajskú prokurátorku v Bratislave Ivetu Kopčovú z dôvodu prieťahov. Za generálnu prokuratúru to pre TASR potvrdila hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.Generálna prokuratúra zároveň v pondelok (11. 11.) vyhlásila výberové konanie na pozíciu krajského prokurátora v Bratislave. Žiadosť o zaradenie do výberového konania môžu prokurátori podávať do 25. novembra. Samotné konanie sa začne 5. decembra. Na odvolanie upozornil Denník N.uvádza sa v stanovisku prokuratúry. Kopčová bude naďalej pôsobiť vo funkcii prokurátorky na Krajskej prokuratúre v Bratislave.Denník N pripomenul, že Kopčová osem rokov neobžalovala Lórenta K. z pokusu o úverový podvod z dôvodu, že omylom založila spis do spisovne. Ten mal byť podľa nahrávky Mariana K. s Dobroslavom Trnkom komplicom pri vydieraní akcionára Penty Jaroslava Haščáka.