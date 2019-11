Ústavný súd v Rusku odobril zhabanie majetku príbuzných pre korupciu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 12. novembra (TASR) - Zhabanie majetku v prospech štátu všetkým osobám, ktoré nie sú schopné preukázať zákonnosť jeho nadobudnutia, je v súlade so zákonom. Rozhodol o tom ruský ústavný súd. Táto norma sa vzťahuje aj na prípady, keď majetok patrí príbuzným a známym vládnych činiteľov, ktorí sú stíhaní za korupciu.Ako v utorok informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy, túto normu zakotvenú v zákone napadli na ústavnom súde právni zástupcovia bývalého plukovníka, ktorý bol stíhaný za úplatok vo výške niekoľkých miliónov dolárov.Echo Moskvy spresnilo, že na to, aby ku konfiškácii majetku nedošlo, stačí, aby daná osoba - príbuzný, priateľ či známy človeka prichyteného pri korupcii - preukázala legálny pôvod svojich vysokých príjmov.Právnici bývalého plukovníka Dmitrija Zacharčenka vo svojom podaní na ústavný súd trvali na to, že jeho príbuzným a priateľom bol v roku 2017 protiprávne skonfiškovaný majetok v hodnote viac ako deväť miliárd rubľov (127 miliónov eur).Advokáti tvrdili, že generálna prokuratúra k tomuto kroku pristúpila bez toho, aby mala v rukách dôkazy, že dané nehnuteľnosti boli kúpené za peniaze získané nelegálnym spôsobom.Ústavný súd však konanie generálnej prokuratúry nespochybnil. Uviedol, že príbuzní a priatelia bývalého plukovníka Zacharčenka sa k svojmu majetku dostanú znova, ak preukážu, že dané sumy peňazí boli získané legálnou cestou.Zacharčenko a jeho príbuzní pritom neboli jedinými, komu bol úradne zhabaný majetok získaný nelegálnym spôsobom. Podobný prístup úrady uplatnili minulý týždeň aj voči plukovníkovi ruskej tajnej služby FSB Kirillovi Čerkalinovi a jeho príbuzným. Zhabali im majetok v hodnote šesť miliárd rubľov (85 miliónov eur).Dmitrij Zacharčenko bol stíhaný za korupciu a odsúdený na 12 a pol roka väzenia a pokutu vo výške viac ako 100 miliónov rubľov (1,417 milióna eur).