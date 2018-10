J. Figeľ: Náboženská sloboda vo svete je pod veľkým tlakom

Ján Figeľ, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 16. októbra (TASR) - Náboženská sloboda vo svete je pod veľkým tlakom, a ten narastá. Stav aj trend je zlý. Na pôde Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny to vyhlásil osobitný vyslanec EÚ pre presadzovanie slobody náboženského vyznania alebo presvedčenia vo svete Ján Figeľ, ktorý pred poslancami hovoril o svojej činnosti. Tí jeho referát zobrali na vedomie.povedal Figeľ a spomenul skupiny ako Islamský štát, al-Káida či Boko Haram.odkázal Figeľ.Vyslanec zdôraznil, že náboženská sloboda je kriteriálnym fenoménom a je to jeden z predpokladov pre dobré spravovanie krajiny. "konštatoval Figeľ.Bývalý predseda KDH pripomenul, že jeho post vznikol v dôsledku dramatického vývoja na Blízkom východe poznačeným náboženskou neslobodou.dodal.Figeľ sa stal historicky prvým osobitným vyslancom EÚ pre otázky náboženských slobôd a vyznania vo svete 6. mája 2016. O jeho vymenovaní do funkcie rozhodlo kolégium komisárov na podnet predsedu Európskej komisie Jeana-Claudea Junckera.