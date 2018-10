Po zmiznutí Chášukdžího prišli ďalšie obvinenia voči Saudskej Arábii

Tureckí policajti prichádzajú do budovy konzulátu Saudskej Arábie v Istanbule 15. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pre zmiznutie novinára prehľadajú dom saudskoarabského konzula

Düsseldorf/Rijád 16. októbra (TASR) - Po zmiznutí a možnom zabití saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího sa objavili ďalšie závažné obvinenia na adresu kráľovstva. Predstavitelia saudskoarabského režimu sa mali pred niekoľkými týždňami pokúsiť vlákať do pasce a uniesť späť do vlasti aj v Nemecku žijúceho princa Chálida bin Farhána Saúda, informovala v utorok agentúra DPA na základe jeho vlastných vyjadrení.spresnil Chálid pre DPA. Jeho príbuznému povedali, že princovi chcú pomôcť kvôli jeho údajným finančným problémom.spresnil. Zároveň vyjadril presvedčenie, že keby túto výzvu uposlúchol, zmizol by rovnako ako Chášukdží.Džamál Chášukdží - prispievateľ amerických novín The Washington Post a hlasný kritik saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána - je nezvestný od 2. októbra, keď vstúpil do budovy konzulátu svojej vlasti v Istanbule, aby si vyzdvihol dokumenty potrebné k sobášu so svojou tureckou snúbenicou. Turecké úrady sa domnievajú, že Chášukdží bol na konzuláte zavraždený.Úrady štátnej ochrany v Düsseldorfe pre DPA potvrdili, že v dôsledku pretrvávajúceho stavu ohrozenia sú už niekoľko rokov v kontakte s princom Chálidom bin Farhánom Saúdom a jeho rodinou.Existujú informácie, podľa ktorých sa vlani Saudská Arábia obrátila na nemecké úrady s požiadavkou, aby preskúmali možnosti vydania Farhána do vlasti. Na túto požiadavku nemecká strana neodpovedala.Dom saudskoarabského konzula v tureckom Istanbule prehľadajú v súvislosti so zmiznutím novinára Džamála Chášukdžího. Podľa agentúry AP to v utorok uviedlo turecké ministerstvo zahraničných vecí.Chášukdží patril medzi popredných kritikov vplyvného saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána. Novinár zmizol po tom, čo 2. októbra vstúpil do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule, aby si tam vyzdvihol dokumenty potrebné na sobáš so svojou tureckou snúbenicou.Budovu konzulátu prehľadal tím tureckých a saudskoarabských vyšetrovateľov v noci na utorok, teda dva týždne po Chášukdžího zmiznutí.Do Saudskej Arábie v utorok v súvislosti s týmto prípadom pricestoval aj americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorý rokuje s kráľom Salmánom a neskôr sa plánuje zúčastniť aj na spoločnej večeri s princom Muhammadom bin Salmánom.Navyše, vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová v utorok uviedla, že saudskoarabskí diplomati v Turecku by mali byť v záujme vyšetrovania možného zabitia Chášukdžího okamžite zbavení imunity.Bacheletová podľa agentúry DPA zároveň vyzvala Turecko aj Saudskú Arábiu, aby zverejnili všetko, čo o prípade novinárovho zmiznutia vedia.