J. Figeľ tvrdí, že nepožiadal o ochranku

Na archívnej snímke Ján Figeľ. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. mája (TASR) - Osobitný vyslanec Európskej únie (EÚ) pre podporu náboženskej slobody vo svete Ján Figeľ nepožiadal o pridelenie ochranky. Uviedol to v reakcii na informácie z brannobezpečnostného parlamentného výboru, kde hovorili, že aj on požiadal o ochranku. Poslanci sa téme venovali preto, že riešili ochranku expremiéra Roberta Fica.vyhlási Figeľ.Saková ho, ako tvrdí Figeľ, dala do priameho kontaktu s Úradom na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií.doplnil Figeľ.Expredseda KDH tiež uvádza, že vzhľadom na jeho medzinárodné pôsobenie od roku 2016 a prácu na citlivých prípadoch prenasledovaných osôb v zložitých pomeroch niektorých štátov sa opakovane dostal do pozornosti militantných extrémistických skupín.