R. Fico: Treba hlasnejšie hovoriť o dvojakej kvalite potravín

Na snímke predseda politickej strany SMER-sociálna demokracia Robert Fico. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. mája (TASR) - Na politickej úrovni bude treba podstatne hlasnejšie hovoriť o dvojakej kvalite potravín, že je to neetické a vznikajú takto rôzne kategórie občanov v Európskej únii (EÚ). Uviedol to v pondelok predseda koaličnej strany Smer-SD Robert Fico. Bude je to jedna z tém budúcich poslancov strany v Európskom parlamente (EP).Zároveň ocenil prijatie eurosmernice v apríli tohto roka k tejto problematike, snahu šéfky agrorezortu Gabriely Matečnej (SNS) pri aktívnom presadzovaní tejto témy na zasadnutí rady príslušných ministrov a vytvorenie tlaku zo strany premiérov krajín Vyšehradskej štvorky.Nová smernica mení najmä smernicu o nekalých obchodných praktikách na vnútornom trhu. Európska komisia zavádza aj spoločnú metodológiu pri skúmaní, či je výrobok dvojakej kvality, alebo nie, pripomenul.konštatoval. Šéf Smeru-SD však v súvislosti so smernicou uviedol, že obsahuje zoznam legitímnych a objektívnych dôvodov, keď vraj môžu byť výrobky rozdielne, sú to napríklad národná legislatíva, dostupnosť a sezónnosť surovín a ďalšie.uviedol. Fico verí, že vláda bude pokračovať v iniciatíve, ktorá sa týka dvojakej kvality potravín.zdôraznil s tým, že dvojaká kvalita potravín existuje a uviedol aj konkrétne výšky pokút pre obchodníka.