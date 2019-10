J. Haščák sa dištancuje od aktivít v rozhovore Mariana K. a D. Trnku

Jaroslav Haščák, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Opakovaná správa Bratislava 14. októbra (TASR) – Spolumajiteľ finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák sa dištancuje od všetkých "domnelých aktivít", s ktorými má byť podľa komunikácie zverejnenej Denníkom N spájaný, a odmieta ich. Vyplýva to z jeho stanoviska. Haščák zároveň písomne kontaktoval vyšetrovateľa a dozorujúceho prokurátora a ponúkol v prípade potreby aj osobnú svedeckú výpoveď.Denník N informoval, že získal 70-minútovú nahrávku rozhovoru medzi bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom a Marianom K. Zvukový záznam z leta 2014 si mal urobiť Marian K. Týkať sa má údajného Trnkovho pokusu o vydieranie Haščáka nahrávkou jeho rozhovoru v konšpiračnom byte z kauzy Gorila. Podľa Denníka N mafián vyšetruje bývalého generálneho prokurátora, vrieska naňho vulgarizmy, vyhráža sa jemu aj jeho kumpánom fyzickou likvidáciou a tým, že jeho syn skončí.Hovorca Penta Investments Gabriel Tóth poznamenal, že Haščáka nikdy nikto žiadnymi nahrávkami nevydieral ani na neho nebol nikdy v tejto súvislosti vyvíjaný žiadny protiprávny nátlak.uvádza v stanovisku.Haščák zásadne odmieta, že by sa niekedy podieľal aj na iných aktivitách, ktoré sú mu pripisované v uvedenom rozhovore medzi Trnkom a Marianom K. V stanovisku sa ďalej uvádza, že nikto nemôže niesť zodpovednosť za to, ako sa iní ľudia rozprávajú o ňom v komunikácii, na ktorej sa nijako osobne nezúčastňoval a ani o nej nemal vedomosť.píše sa ďalej v stanovisku.Tóth v ňom ďalej hovorí, že vierohodnosť tvrdení Mariana K. v uvedenej nahrávke by mala byť skúmaná obdobne, ako keď mal napríklad podľa inej komunikácie korumpovať prokurátora Šantu a mal mu kupovať biely mercedes.uvádza sa v stanovisku.