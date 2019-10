Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 14. októbra (TASR) - Britská vláda pripravuje svoj prvý rozpočet po brexite. Plánuje ho predstaviť 6. novembra, teda týždeň po tom, ako by podľa očakávania mala opustiť Európsku úniu (EÚ). Oznámil to v pondelok britský minister financií Sajid Javid.uviedol Javid vo svojom vyhlásení.povedal minister, podľa ktorého je toBritánia a EÚ stále rokujú až do poslednej chvíle o podmienkach tzv. rozvodu s cieľom zabezpečiť dohodu pred dvojdňovým samitom lídrov EÚ, ktorý sa začína v Bruseli vo štvrtok 17. októbra.Premiér Boris Johnson trvá na tom, že Británia opustí blok podľa plánu 31. októbra, a to aj bez dohody. Britskí poslanci však minulý mesiac schválili zákon, ktorý ho núti, aby požiadal o predĺženie termínu brexitu, ak do konca samitu nedosiahne žiadnu dohodu s EÚ. A stále zostáva nejasné, ako bude Johnson postupovať v takejto situácii.Javid medzitým pripravuje rozpočet, svoj prvý vo funkcii ministra financií. Analytici očakávajú, že bude postavený na jeho návrhoch týkajúcich sa infraštruktúry, ktoré predložil minulý mesiac, vrátane nemocníc a železníc.Ale Jon Trickett, hovorca opozičnej Labouristickej strany, je skeptický, pokiaľ ide o termín na zverejnenie rozpočtu. Opozičné strany totiž hrozia odvolaním vlády aj samotného Johnsona v prípade brexitu bez dohody a chcú presadiť rýchle predčasné voľby.povedal pre BBC Radio.