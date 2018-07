J. Hunt: Čína ponúkla Británii rozhovory o voľnom obchode po brexite

Jeremy Hunt, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 30. júla (TASR) - Čína v pondelok ponúkla Británii rozhovory o dohode o voľnom obchode po brexite. Peking sa obrátil s touto ponukou na Londýne v čase, keď sa jeho obchodný spor s Washingtonom stupňuje. Vysokopostavený čínsky diplomat zároveň pri tejto príležitosti zdôraznil, že dvere pre dialóg s USA zostávajú otvorené.Čína hľadá spojencov v spore so Spojenými štátmi, ktorý iniciovala vláda prezidenta Donalda Trumpa. Podľa americkej administratívy špičkové priemyselné odvetvia v Číne odcudzili duševné vlastníctvo amerických firiem. Požaduje tiež, aby Peking podnikol kroky, ktoré umožnia zvýšiť predaj amerických produktov v ázijskej krajine, čo prispeje k poklesu obchodného prebytku Číny s USA vo výške 350 miliárd USD (301,07 miliardy eur).Británia poslala čínskym firmám správu, že je plne otvorená podnikaniu, keďže sa pripravuje opustiť Európsku úniu (EÚ) v budúcom roku. Čína je jednou z krajín, s ktorými by Británia chcela podpísať dohodu o voľnom obchode po brexite.Čínsky štátny radca Wang I, najvyšší diplomat vlády, v rozhovore pre novinárov po stretnutí s britským ministrom zahraničia Jeremym Huntom v Pekingu uviedol, že obe krajiny súhlasili s nárastom vzájomného obchodu a investícií.Hunt povedal, že Wang I ponúkol otvorenie diskusií o možnej dohode o voľnom obchode medzi Britániou a Čínou po brexite a Londýn túto ponuku víta a preskúma ju.Wang I však priamo nespomenul dohodu voľnom obchode. Povedal len, že obe krajinyNo hoci by bola dohoda o obchode s Čínou politickou výhrou pre britskú vládu, formálne rozhovory nemôžu začať skôr ako po jej oficiálnom vystúpení z EÚ na budúci rok. Navyše, rokovania o voľnom obchode zvyčajne trvajú dlhé roky.Wang I sa vyjadril aj k sporu s Washington a spochybnil jeho vyhlásenia, že Spojené štáty sú skutočnou obeťou obchodného sporu.uviedol Wang I s odvolaním sa na globálnu úlohu amerického dolára, nízku mieru úspor USA, obrovskú úroveň americkej spotreby a obmedzenia USA pri vývoze špičkových technológií.Upozornil, že Spojené štáty majú veľa výhod z obchodu s Čínou, získavajú veľa lacného tovaru, čo je dobré pre spotrebiteľov v USA. A dodal, že americké firmy profitujú z podnikania v Číne.