Podujatia k oslavám stého výročia ČSR propagujú súčasné osobnosti

Snímka zo slávnostného otvorenia výstavy pri príležitosti 100. výročia 1. ČSR zostavenej na základe dobových archívnych dokumentov 16. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 30. júla (TASR) – K tohtoročným oslavám 100. výročia vzniku Československa pripravila agentúra CzechTourism jednotnú marketingovú koncepciu a kampaň v médiách.zdôvodňuje ideu kampane riaditeľka CzechTourism Monika Palatková.Výsledkom je množstvo oficiálnych celoštátnych aj miestnych podujatí rôznych subjektov zapojených do osláv v českých lokalitách na internetovej stránke www.spolecnestoleti.cz. Tá obsahuje aj ďalšie spoločné historické míľniky: roky 1968 a 1993.Symbolom kampane sú na ľudských tvárach namaľované české a slovenské zástavy s textom Neměnil bych alebo Nemenil by som a rovnako v ženskom rode. Sú na tvárach hercov Viktora Preissa, Emílie Vášáryovej, Táni Pauhofovej, futbalistu Antonína Panenku, kardiochirurga Jana Pirka a iných osobností. Ich výber bol na základe širšej diskusie jednotlivých rezortov zapojených do osláv.Podľa štátneho tajomníka Ministerstva kultúry ČR Zdenka Nováka sté výročie je príležitosť k bilancovaniu i povzbudeniu kreativity národa. Múzeá, knižnice, Národný pamiatkový ústav a ďalšie inštitúcie pripravili projekty pripomínajúce nielen žiarivo tvorivú prvú republiku, ale i smutné udalosti minulého storočia. Novák verí, že ich projekty budú inšpiráciou pre súčasných architektov, technikov, sochárov, maliarov, ale i mementom, aby sa niektoré veci neopakovali. Národné divadlo, Česká filharmónia pripravili veľké podujatia, napríklad svetovú premiéru diela Ultramarine či nové naštudovanie opery Libuše. Trvalou spomienkou stého výročia, ktorá rozjasní Václavské námestie, bude reštaurovaná budova Národného múzea.konštatuje ministerka pre miestny rozvoj Klára Dostálová.Kampaň vznikla pre Českú a Slovenskú republiku. Prezentujú ju ale aj v Poľsku, Nemecku, Francúzsku, Rusku, Veľkej Británii či USA.