J. Jenčo: Kladzianske ľudové divadlo prenieslo Bratislavu do Kladzian

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Kladzany 30. decembra (TASR) – Najnovšia divadelná hra Kladzianskeho ľudového divadla (KĽUD) preniesla Bratislavu do Kladzian. Tvrdí to umelecký vedúci, scenárista a režisér ochotníckeho divadelného súboru Jozef Jenčo. Verejnosti ju predstavili v pondelok večer v domácom prostredí kultúrneho domu v Kladzanoch v okrese Vranov nad Topľou hneď v dvoch premiérach.V poradí 21. celovečerné autorské predstavenie, ktoré má KĽUD za svoju 20-ročnú existenciu na konte, má názov Pisočok s podtitulomAko Jenčo pre TASR uviedol, ide o "klasické celovečerné predstavenie", aké súbor každoročne pripravuje. "povedal s tým, že tento raz sa však dej príbehu odohráva v Bratislave.Inšpiráciou k jeho vzniku bol, ako zvyčajne, Jenčov osobný zážitok.priblížil. Dôvodom hádky mal byť fenomén súčasnej doby. "" ozrejmil, poukazujúc na zaneprázdnenosť ľudí v produktívnom veku a tiež na ich odliv z východu Slovenska do hlavného mesta.".vysvetlil.