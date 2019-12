ODIŠLI V ROKU 2019: Karel Gott, herec z Bladerunnera a Jacques Chirac

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

2. POLROK

Ross Perot, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Johnny Clegg, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Andrea Camilleri, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Alois Dubec. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Rutger Hauer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke F.S. Borrelli (vpravo) hovorí so svojimi kolegami. Foto: AP Foto: AP

Na archívnej snímke prezident Tuniska Bádží Káid Sabsí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jaime Ortega, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Josef Kadraba, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Peter Fonda, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

David Koch, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ferdinand Piëch, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Halvard Hanevold, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke je nemecký fotograf a filmový režisér Peter Lindbergh v Düsseldorfe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke stúpenci zosnulého bývalého zimbabwianskeho prezidenta Roberta Mugabeho držia jeho portréty počas štátneho pohrebu 14. septembra 2019 na futbalovom štadióne v Harare. Dlhoročný zimbabwiansky prezident Robert Mugabe zomrel v piatok 6. septembra 2019 v Singapure vo veku 95 rokov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke bývalý francúzsky prezident Jacques Chirac. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke herečka Vlasta Chramostová. Foto: Facebook Foto: Facebook

Na arch. sn. z augusta 1967 je španielsky tenista Andres Gimeno. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ruský kozmonaut ALEXEJ ARCHIPOVIČ LEONOV vystúpil v roku 1965 ako prvý človek do kozmického priestoru. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jan Stráský Foto: zpravy.ihned.cz Foto: zpravy.ihned.cz

Na archívnej snímke slovenský cyklista Peter Sagan s Ryamondom Poulidorom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NA archívnej snímke je anglický televízny šéfkuchár Gary Rhodes v Londýne. Rhodes, ktorý bol známy svojou vášňou pre britskú kuchyňu, zomrel v utorok 26. novembra 2019 vo veku 59 rokov. Zomrel v Dubaji, kde viedol dve svoje reštaurácie - Rhodes W1 a Rhodes Twenty10./span> Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Svet 31. decembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) prináša výberovú chronológiu úmrtí osobností vo svete v druhom polroku 2019.- Vo veku 88 rokov zomrel český lekár, chirurg a zakladateľ detskej onkológie v Československu Josef Koutecký.- Vo veku 88 rokov zomrel vplyvný brazílsky spevák a skladateľ Joao Gilberto, známy ako priekopník hudobného žánru bossa nova, ktorý získal celosvetovú popularitu v 60. rokoch 20. storočia.- Vo veku 81 rokov zomrel bývalý argentínsky prezident Fernando de la Rúa.- Texaský miliardár Ross Perot, ktorý v 90. rokoch kandidoval za prezidenta Spojených štátov proti súperom z oboch hlavných politických strán, zomrel vo veku 89 rokov.- Vo veku 88 rokov zomrel americký herec Rip Torn, držiteľ ceny Emmy.- Vo veku 89 rokov zomrel bývalý bangladéšsky vojenský diktátor Husajn Muhammad Eršad, ktorého v roku 1990 zbavili moci prodemokratické sily.- Spevák a skladateľ Johnny Clegg z Juhoafrickej republiky (JAR), jeden z mála belošských umelcov, ktorí sa otvorene postavili proti vláde apartheidu, zomrel vo veku 66 rokov.- Vo veku 93 rokov zomrel taliansky spisovateľ Andrea Camilleri, ktorý vo svojich detektívnych románoch vytvoril postavu policajného komisára Salva Montalbana, známu aj vďaka televíznemu seriálu.- Vo veku 72 rokov zomrel japonský diplomat a predseda Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Jukija Amano.- Vo veku 96 rokov zomrel český veterán z druhej svetovej vojny a jeden z posledných českých pilotov, ktorí lietali v britskej RAF, Alois Dubec.- Argentínsky architekt César Pelli, ktorý navrhol dvojicu mrakodrapov Petronas Towers v Malajzii, zomrel vo veku 92 rokov.- Vo veku 90 rokov zomrela Ágnes Hellerová, maďarská filozofka, za komunistického režimu disidentka a neskôr popredná kritička premiéra Viktora Orbána.- Holandský filmový herec Rutger Hauer, známy napríklad z kultového filmu Blade Runner (1982), zomrel vo veku 75 rokov.- Taliansky prokurátor Francesco Saverio Borrelli, ktorý sa preslávil svojou dôležitou úlohou vo vyšetrovaní korupcie v talianskych politických kruhoch v 90. rokoch 20. storočia, zomrel vo veku 89 rokov.22. júla - Vo veku 95 rokov zomrel Chris Kraft, inžinier a manažér Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý bol prvým letovým riaditeľom NASA a stál pri zrode vesmírnych programov Mercury, Gemini či Apollo.- Vo veku 78 rokov zomrela nemecká spisovateľka Brigitte Kronauerová, ktorá v roku 2005 získala najvýznamnejšie nemecké literárne ocenenie, Cenu Georga Büchnera.- Vo veku 81 rokov zomrel americký spevák a hudobník Art Neville, jeden z najuznávanejších interpretov žánru funk v USA.- Vo veku 92 rokov zomrel tuniský prezident Bádží Káid Sabsí.- Vo veku 82 rokov zomrel kubánsky kardinál Jaime Ortega, známy silným politickým vplyvom.- Americký fyzik John Robert Schrieffer, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, zomrel vo veku 88 rokov.- Známy český herec a kaskadér Zdeněk Srstka zomrel v vo veku 83 rokov.- Bývalý hráč amerického futbalu Nick Buoniconti zomrel vo veku 78 rokov. Do histórie NFL sa zapísal ako kľúčová postava tímu Miami Dolphins, ktorý v rokoch 1971-73 vyhral Super Bowl.- Vo veku 91 rokov zomrel významný americký divadelný režisér a producent Harold Prince.- Vo veku 85 rokov zomrel britský atlét Basil Heatley, strieborný medailista z OH 1964 v Tokiu a niekdajší držiteľ absolútne najrýchlejšieho času v maratóne.- Vo veku 93 rokov zomrel popredný predstaviteľ bývalého režimu Červených Kmérov v Kambodži Nuon Čea.- Vo veku 85 rokov zomrel český futbalista Josef Kadraba, strieborný medailista z MS 1962 v Čile v drese Československa.- Vo veku 88 rokov zomrela americká spisovateľka Toni Morrisonová, laureátka Nobelovej ceny za literatúru.- Vo veku 86 rokov zomrel francúzsky režisér, scenárista, herec a producent Jean-Pierre Mocky, ktorý počas svojej kariéry nakrútil alebo sa podieľal na vzniku asi 60 celovečerných filmov.- Vo veku 62 rokov zomrel bývalý argentínsky futbalový obranca José Luis Brown, majster sveta z Mexika 1986.- Vo veku 72 rokov zomrela holandská princezná Christina, sestra bývalej kráľovnej Beatrix.- Vo veku 76 rokov zomrel päťnásobný víťaz cyklistických pretekov Grand Tour Felice Gimondi z Talianska.- Vo veku 79 rokov zomrel americký herec Peter Fonda, ktorý sa preslávil filmom Bezstarostná jazda z roku 1969.- Vo veku 79 rokov zomrel kubánsky boxer, dvojnásobný majster sveta vo welterovej váhe José "" Nápoles.- Vo veku 82 rokov zomrel český fotograf Karel Kuklík.- Známy český kardiochirurg Rudolf Kramář, ktorý sa ako jeden zo štyroch lekárov podieľal v roku 1984 na prvej transplantácii srdca vo vtedajšom Československu, zomrel vo veku 89 rokov.- Zomrel americký miliardár, priemyselník, filantrop a politický aktivista David Koch, jeden z najbohatších ľudí na svete a štedrý darca Republikánskej strany. Mal 79 rokov.- Zomrel Ferdinand Piëch, vplyvná osobnosť nemeckého automobilového priemyslu, dlhoročný patriarcha koncernu Volkswagen AG a významný automobilový konštruktér. Mal 82 rokov.- Vo veku 58 rokov zomrela Isabel Toledová, americká módna návrhárka kubánskeho pôvodu s avantgardným vkusom, ktorá navrhla niekoľko šiat pre Michelle Obamovú.- Vo veku 91 rokov zomrel bývalý maďarský šachový veľmajster Pál Benkő.- Vo veku 78 rokov zomrel dvojnásobný víťaz najprestížnejšej súťaže v kulturistike Franco Columbu.- Trojnásobný olympijský víťaz v biatlone Nór Halvard Hanevold zomrel vo veku 49 rokov.- Vo veku 74 rokov zomrel uznávaný nemecký módny fotograf Peter Lindbergh, ktorý v 80. a 90. rokoch 20. storočia spolupracoval s topmodelkami Cindy Crawfordovou, Naomi Campbellovou, Kate Mossovou či Lindou Evangelistou.- Americký skladateľ hudobných hitov LaShawn Daniels zomrel vo veku 41 rokov.- Vo veku 88 rokov zomrel český herec, grafik, maliar a scénograf Jaroslav Weigel, dlhoročný člen pražského Divadla Járy Cimrmana.- Vo veku 79 rokov zomrel mexický expresionistický maliar a sochár Francisco Toledo.- Vo veku 64 rokov zomrel americký fotograf Charlie Cole, ktorý pred 30 rokmi na Námestí nebeského pokoja v Pekingu ako jeden zo štyroch fotografov urobil ikonickú fotografiu známu pod názvom Tank Man.- Vo veku 95 rokov zomrel dlhoročný zimbabwiansky prezident Robert Mugabe.- Bývalý rugbyový reprezentant Juhoafrickej republiky Chester Williams zomrel vo veku 49 rokov. Bol jediným hráčom tmavej pleti, ktorý sa v roku 1995 podieľal na historickom triumfe JAR na majstrovstvách sveta na domácej pôde.- Vo veku 94 rokov zomrel jeden z najvplyvnejších fotografov a dokumentaristov 20. storočia Robert Frank.- Vo veku 68 rokov zomrel americký herec a spevák Jeff Fenholt, ktorý ako prvý hral hlavnú úlohu v broadwayskej produkcii muzikálu Jesus Christ Superstar.- Zomrel bývalý indonézsky prezident Bacharuddin Jusuf Habibie, ktorý po zosadení diktátora Suharta umožnil demokratické reformy a referendum o nezávislosti Východného Timoru od Indonézie. Mal 83 rokov.- Vo veku 70 rokov zomrel maďarský architekt, bývalý disident a filmový a divadelný scénograf László Rajk.- Vo veku 70 rokov zomrel americký rockový spevák Eddie Money.- Vo veku 86 rokov zomrel uznávaný maďarský spisovateľ a disident György Konrád.- Vo veku 93 rokov zomrel bývalý legendárny nemecký futbalový tréner Rudi Gutendorf.- Vo veku 75 rokov zomrel Ric Ocasek, frontman rockovej skupiny The Cars.- Vo veku 96 rokov zomrel jeden z dvoch posledných žijúcich československých pilotov britského Kráľovského letectva (RAF) z druhej svetovej vojny Kurt Taussig.- Prvý nemecký kozmonaut Sigmund Jähn zomrel vo veku 82 rokov.- Rakúsky klasický klavirista, skladateľ a hudobný pedagóg Paul Badura-Skoda zomrel vo veku 91 rokov.- Vo veku 85 rokov zomrel vynálezca hry pexeso Zdeněk Princ.- Bývalý francúzsky prezident Jacques Chirac zomrel vo veku 86 rokov. Post hlavy štátu zastával v rokoch 1995-2007. V rokoch 1974-76 a 1986-88 bol premiérom a od roku 1977 do roku 1995 pôsobil vo funkcii starostu Paríža.- Vo veku 85 rokov zomrel český režisér Jan Schmidt, jeden z predstaviteľov tzv. Novej vlny československej kinematografie 60. rokov minulého storočia.- Populárny mexický spevák José José zomrel vo veku 71 rokov.- Kornel Morawiecki, otec súčasného poľského premiéra Mateusza Morawieckeho, dlhoročný poľský politik a bývalý disident z čias socializmu, zomrel vo veku 78 rokov.- Vo veku 74 rokov zomrela americká sopranistka Jessye Normanová, držiteľka piatich cien Grammy.- Vo veku 80 rokov zomrel český spevák Karel Gott, legenda českej a československej hudobnej scény.- Vo veku 92 rokov zomrela česká divadelná a filmová herečka, signatárka Charty 77 Vlasta Chramostová.- Vo veku 80 rokov zomrel spoluzakladateľ britskej skupiny Cream Peter EdwardBaker, ktorý sa stal prvým hviezdnym rockovým bubeníkom.- Najstarší víťaz Roland Garros v open ére Španiel Andrés Gimeno zomrel vo veku 82 rokov.- Vo veku 85 rokov zomrel veterán sovietskej kozmonautiky Alexej Leonov, ktorý v roku 1965 ako prvý človek uskutočnil výstup do otvoreného kozmického priestoru.- Sara Daniusová, bývalá stála tajomníčka Švédskej akadémie udeľujúcej Nobelovu cenu za literatúru, zomrela vo veku 57 rokov.- Kubánska tanečná legenda a choreografka Alicia Alonsová zomrela vo veku 98 rokov.- Sadako Ogataová, prvá a jediná žena, ktorá pôsobila vo funkcii vysokej komisárky OSN pre utečencov (UNHCR), zomrela vo veku 92 rokov.- Vo veku 78 rokov zomrela česká filmová, divadelná a dabingová herečka Jana Drbohlavová.- Vo veku 83 rokov zomrel dlhoročný funkcionár a člen Siene slávy zámorskej hokejovej NHL Jim Gregory.- Vo veku 80 rokov zomrela francúzska herečka a speváčka Marie Laforetová, známa úlohami, ktoré stvárnila po boku Jeana-Paula Belmonda v snímkach ako Policajt alebo darebák (1979), Zdochlinári či Veselá Veľká noc (obe 1984).- Vo veku 103 rokov zomrela francúzska odbojárka Yvette Lundyová, ktorá počas druhej svetovej vojny falšovaním dokladov pomáhala židom ujsť z okupovaného Francúzska a sama v roku 1944 skončila v koncentračnom tábore Ravensbrück.- Francúzsky olympijský víťaz v cyklistike Jacques Dupont zomrel vo veku 91 rokov.- Renomovaný írsky televízny a rozhlasový moderátor Gay Byrne zomrel vo veku 85 rokov.- Vo veku 78 rokov zomrel bývalý český politik a posledný predseda československej federálnej vlády Jan Stráský.- Zomrel britský fotograf Robert Freeman, ktorý svojimi snímkami pomohol určiť imidž legendárnej rockovej skupiny Beatles a vytvoril obaly niekoľkých z jej najlepších albumov. Zomrel vo veku 82 rokov.- Vo veku 81 rokov zomrel srbský hudobný skladateľ Zoran Christič, autor hudby pre otvorenie XIV. zimných olympijských hier v Sarajeve v roku 1984.- Vo veku 83 rokov zomrel bývalý francúzsky cyklista Raymond Poulidor, ktorý v období rokov 1964-76 skončil celkovo trikrát druhý v celkovej klasifikácii Tour de France a päťkrát tretí. Aj preto mal prezývku "večne druhý".- Chorvátsky filmový producent Branko Lustig, dvojnásobný držiteľ Oscara, zomrel vo veku 87 rokov.- Vo veku 93 rokov zomrel český režisér a scenárista, ale aj odbojár Vojtěch Jasný, autor trezorovej snímky Všichni dobří rodáci.- Britský fotograf Terry O'Neill, ktorý získal renomé vďaka svojmu originálnemu zachyteniu osobností z oblasti kultúry a politiky, zomrel vo veku 81 rokov.- Vo veku 91 rokov zomrel rakúsky architekt a karikaturista Gustav Peichl.- Anglický televízny šéfkuchár Gary Rhodes, ktorý bol známy svojou vášňou pre britskú kuchyňu, zomrel vo veku 59 rokov.- Vo veku 101 rokov zomrel niekdajší japonský premiér Jasuhiro Nakasone, ktorý sa ako horlivý konzervatívec snažil o posilnenie vojenskej aliancie Japonska so Spojenými štátmi.- Vo veku 76 rokov zomrel svetoznámy lotyšský dirigent Mariss Jansons.- Vo veku 58 rokov zomrel bývalý český reprezentant v športovej streľbe Petr Málek. Na OH 2000 v Sydney získal striebornú medailu.- Vo veku 97 rokov zomrela bulharská herečka Stojanka Mutafovová, označovaná za "kráľovnú komédii", ktorá patrila k najstarším aktívnym herečkám na svete.- Bývalý anglický futbalový tréner Ron Saunders zomrel vo veku 87 rokov. Najväčší úspech v kariére dosiahol v roku 1981, keď doviedol Aston Villu k jej prvému titulu v najvyššej anglickej súťaži.- Vo veku 61 rokov zomrela speváčka populárneho švédskeho dua Roxette a hudobná skladateľka Marie Fredrikssonová. Dlhé roky bojovala s rakovinou.- Vo veku 83 rokov zomrel bývalý dlhoročný primátor Moskvy Jurij Lužkov. Hlavné mesto Ruska riadil 18 rokov, od 6. juna 1992 do 28. septembra 2010.- Vo veku 50 rokov zomrel jeden z najlepších hráčov v histórii bieloruského hokeja Vladimir Cyplakov. V minulosti pôsobil šesť sezón v zámorskej NHL - v kluboch Los Angeles Kings a Buffalo Sabres. V národnom drese sa zúčastnil na dvoch zimných olympijských hrách (1998 a 2002).- Vo veku 80 rokov zomrel niekdajší bežec na stredné trate Peter Snell, bývalý držíteľ niekoľkých svetových rekordov a športovec storočia na Novom Zélande.- Vo veku 79 rokov zomrela francúzska herečka Anna Karina, ktorá sa stala symbolom francúzskej Novej vlny v kinematografii a bola múzou režiséra Jeana-Luca Godarda.