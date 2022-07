J. Kemka o filme Indián: Prekvapivý, ľahko uletený, možno aj bizarný

Duch indiánskeho náčelníka vstúpi do herca Karla Rodena a bude sa ho snažiť zmeniť na lepšieho človeka v novom filme Indián. Česko-slovensko-poľská komédia bude mať premiéru v kinách 22. septembra. V ďalších úlohách sa predstavia Vica Kerekes, Martin Myšička, Lukáš Latinák i Juraj Kemka."Keď sa povie Indián, každý si predstaví nejaký film o Apačoch. V tomto prípade je príbeh trochu prekvapivý, ľahko uletený, možno aj bizarný, teda aspoň pre mňa, keď som ten scenár prvýkrát čítal," uviedol Kemka. "Na prvý pohľad sa môže zdať, že točíme normálny film, no nie je to tak. Ale som rád, že môžem byť súčasťou niečoho takého," poznamenal herec k filmu o hektickom živote zaneprázdneného finančníka, do ktorého vstúpi duch starého indiánskeho náčelníka a "začne sa premena na človeka s hodnotami".Ondrej v podaní Karla Rodena je arogantný workoholik a nekompromisný obchodník. V Nebraske dohodne pre svoju veľkú firmu zatiaľ najväčší obchod. Cestou domov z Ameriky lietadlo prelieta nad indiánskym územím, kde sa pôvodní obyvatelia lúčia so svojím náčelníkom. Duch Bieleho Jeleňa stúpa vzduchom hore a nedopatrením splynie s Ondrejovou mysľou. Zisťuje, že Ondrejov život je plný klamstiev, pretvárok a chýbajú mu hodnoty, ponúka mu pomocnú ruku na objavenie jeho lepšieho ja."Indián nie je typická komédia, na ktorú sú ľudia bežne zvyknutí. Sú v nej situácie, ktoré nielen vykúzlia úsmev na tvári, ale núti vás sa i zamyslieť," avizujú tvorcovia celovečerného filmu. Režisérom komédie, ktorá má priniesť "situačný humor a úsmevné zamyslenie sa nad podstatou premeny", je Tomáš Svoboda. Ten sa tiež podpísal pod scenár spolu s producentom Patriziom Gente. Za kamerou stál David Ployhar. Filmovú hudbu zložil Jiří Hájek.Do pôvodne česko-slovenskej koprodukcie sa zapojilo aj Poľsko. Hereckú zostavu tvoria i poľskí herci Daniel Olbrychski, Marta Zmuda Trzebiatowska, Magdalena Niec a Przemyslaw Kapsa. V ďalších úlohách sa objavia Jaroslav Dušek, Ester Geislerová, Vlado Černý, Anka Šišková, Jiří Dvořák, Tomáš Měcháček, Martin Pechlát, Zdeněk Maryška, Tomáš Matonoha, Eva Landlová, Zuzana Kraváriková, Oliver Oswald a iní.