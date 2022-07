Návštevníci Tatier si môžu v galérii ÚĽUV pozrieť tvorbu remeselníkov

Počas leta predstavujú slovenskí ľudovo-umeleckí výrobcovia svoje majstrovské zručnosti v Tatranskej Lomnici v Galérii s predajňou Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Od piatka až do nedele 24. júla svoju tvorbu prezentujú v rámci podujatia Remeslo v Tatrách Ivan Klučiar, majster, ktorý zdobí medovníky, a drevorezbár Slavomír Albert. Informovala o tom projektová manažérka ÚĽUV Alena Pastorková.





"Návštevníci Tatier majú vďaka tejto aktivite možnosť zažiť neopakovateľnú atmosféru remesla a dotknúť sa prírodných materiálov, ktoré pod šikovnými rukami výrobcov a majstrov priam ožívajú," upozornila Pastorková, s tým, že počas letných víkendov sa postupne prezentuje napríklad výroba z vlny, paličkovaná čipka, výroba dlabaného riadu, plstenie alebo kované šperky. "To je len niekoľko remesiel, ktoré môžu návštevníci galérie vidieť naživo na letnom podujatí. Okrem toho, že môžu nahliadnuť do tajov remeselnej výroby, výrobky majstrov si môžu aj zakúpiť," dodala Pastorková.Počas posledného júlového víkendu do Tatranskej Lomnice zavítajú ďalší traja remeselníci - hrnčiar Gustáv Virág, Jozef Sikora, ktorý vyrába kovové šperky, a Zuzana Golierová predstaví plstenie. V prvý augustový víkend odprezentujú svoju tvorbu hrnčiar František Hubek a Ľubica Noemi Kováčiková, ktorá spracúva vlnu. Stály výstavný priestor v Tatranskej Lomnici je určený na prezentáciu autorských a kolektívnych výstav z oblasti súčasného remesla a ľudovej umeleckej výroby. Taktiež si tam môžu návštevníci zakúpiť ľudovo-umelecké výrobky z produkcie výrobcov ÚĽUV.