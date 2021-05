J. Koleník dotočil novú evitovku V lete ti poviem, ako sa mám: Rumunské herečky sú osviežením

Na Orave padla posledná klapka komédie V lete ti poviem, ako sa mám od tvorcov divácky úspešných filmov Všetko alebo nič a Príliš osobná známosť. Posledný z tridsiatich natáčacích dní bol nielen chladný, ale aj plný emócií. "Nechýbali slzy, ktorým sa neubránili predovšetkým rumunské herečky Dana Rogoz a Andreea Vasile," uviedol pre TASR PR manažér Radúz Kafka.





Tretí film z dielne scenáristky Evity Twardzik a producentskej spoločnosti Nunet NFE nakrúcali výhradne na Slovensku, prevažne v Bratislave a na Orave. Pred pár dňami sa tvorcovia na čele s režisérkou Martou Ferencovou po štyroch mesiacoch vrátili do dedinky Malé Borové, kde snímku dotočili. Hoci od januárového nakrúcania ubehol dlhý čas, oveľa teplejšie nebolo hercom na Orave ani v máji. "Tvárime sa, že je teplý prázdninový deň, ale pod letným oblečením máme vychytávky v podobe termobielizne, aby sme tu nezmrzli," komentovala Dominika Morávková nakrúcanie zo začiatku mája, keď ranné teploty dosahovali mínus päť stupňov. "Na studené počasie sme boli pripravení, pre hercov sme mali nachystané nielen teplé bundy a deky, ale aj špeciálne hrejúce vankúšiky, takže herci nakrúcanie prežili bez akejkoľvek ujmy," dodala kostýmová výtvarníčka Danica Raytchev.Posledný natáčací deň sa pred kameru postavil aj Ján Koleník. "Pôvodne som tu byť nemal, ale Evita do filmu nečakane dopísala jednu moju scénu, takže som na Oravu cestoval doslova na otočku," prezradil herec, ktorý si počas nakrúcania užil aj spoluprácu s rumunskými kolegyňami Rogoz a Vasile: "Nikdy predtým sme sa nestretli a niekedy je to vlastne lepšie. Lebo občas už máme pocit, že sme na Slovensku hrali každý s každým, keďže sme malý rybníček... Rumunské herečky sú preto príjemným osviežením, nič o sebe nevieme, tak sme sa mali aj o čom rozprávať."Práve Rumunky prežívali koniec nakrúcania najemotívnejšie. "Od rána nám zakazujú hovoriť o tom, že dnes končíme, lebo hneď majú slzy v očiach," opisuje autorka knižnej predlohy i scenára Evita Twardzik finále nakrúcania filmu, v ktorom si ďalej zahrali Ondřej Sokol, Tereza Kostková, Jaroslav Plesl, Simona Babčáková, Martin Hoffman, Marián Miezga, Petra Vajdová a Pavel Bartos.Novú komédiu filmovali presne 30 dní. Hoci má v názve leto, do kín sa dostane až v zime. Premiéra je zatiaľ naplánovaná na prelom rokov 2021/2022.