J. Kórea analyzuje vodu pre možný únik rádioaktívneho odpadu zo Severu

Soul 28. augusta (TASR) - Juhokórejská vláda dala analyzovať vzorky vody odobrané v blízkosti námornej hranice so Severnou Kóreou v Žltom mori po tom, ako sa objavili správy o možnom úniku rádioaktívneho odpadu zo severokórejského závodu na spracovanie uránu. Informovala o tom v stredu juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.Stanica Rádio Slobodná Ázia (RFA) tento mesiac uviedla, že závod na spracovanie uránu v Pchjongsane na juhozápade Severnej Kórey mohol vypustiť rádioaktívny odpad do mora cez rieku Jesong, pričom sa odvolávala na družicové zábery.Hovorca juhokórejského ministerstva pre zjednotenie I Sang-min povedal na pravidelnej tlačovej konferencii, že spomínané vzorky morskej vody boli odobrané minulý piatok a výsledky analýzy sa očakávajú po zhruba dvoch týždňoch.Poznamenal však, že v Pchjongsane sú len bane na urán a závod na jeho rafináciu a že podľa vyjadrenia expertov je nepravdepodobné, že by vyprodukovali rádioaktívny odpad alebo iné vysoko rádioaktívne materiály, ktoré by mohli byť škodlivé pre ľudí.Internetová stránka 38 North, ktorá monitoruje dianie v Severnej Kórei, v utorok uviedla, že "sledovaný únik je menej rozsiahly", než sa tvrdilo v predchádzajúcich správach médií.Za "možno ešte dôležitejšie" než dôsledky pre životné prostredie považuje to, že prevádzka spomínaného závodu nasvedčuje "pokračovaniu a uprednostňovaniu programu výroby vysoko obohateného uránu pre jadrové zbrane" v Severnej Kórei.