PS/Spolu navrhuje zmeny vo fungovaní prokuratúry

Bratislava 28. augusta (TASR) - Koalícia mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS) a Spolu navrhuje niekoľko opatrení, ktorými chce "očistiť" prokuratúru, políciu a súdnictvo.Generálny a špeciálny prokurátor, ako aj policajný prezident by sa podľa predstaviteľov koalície strán mali vyberať novým spôsobom. Chcú tiež presadiť zmeny v ekonomickej sfére a zamedziť tak ďalšiemu vzniku oligarchie. Vymeniť by sa podľa PS/Spolu mala celá generácia politikov, aby na Slovensku vládla spravodlivosť.povedal na stredajšej tlačovej konferencii predseda Spolu Miroslav Beblavý. Predstavitelia koalície strán nesúhlasia ani so súčasným spôsobom výberu policajného prezidenta.Prokuratúra je podľa Beblavého postavená monokraticky, PS/Spolu navrhuje, aby boli prokurátori vo funkcii najviac dve funkčné obdobia a zároveň aby prokurátorov chránila rada prokurátorov. Presadzuje tiež zriadenie nezávislej generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov.Koalícia strán chce tiež zamedziť vplyvu a ďalšiemu vzniku oligarchie.uzavrel Beblavý.