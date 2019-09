J. Korn oslávi životné výročie koncertom a špeciálnym hitovým albumom

Jiří Korn, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) – Spevák Jiří Korn oslávil v máji sedemdesiate narodeniny, oslávi ich aj spolu s priaznivcami na veľkolepom koncerte 25. septembra v pražskej O2 aréne. Šoumen si pre túto príležitosť vybral hudbu, z ktorej podstatná časť sa objaví tiež na špeciálnej narodeninovej kompilácii, ktorú na CD i v digitálnych formátoch vydá Supraphon 20. septembra. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.Album Jiří Korn – To nejlepší 1971 – 2019 obsahuje výber od prelomovej Svobodovej good-timovej Yvetty z roku 1971 až po tohtoročný danceremix piesne Té, co snídá v prevedení DJ Nea. Ide o album plný nepochybných hitov, rovnako nepochybne často sa vymykajúcich dobovým štandardom. Mnohé v sebe nesú tanečný rytmus, funkčný i po mnohých rokoch. Jiří Korn bol v tomto smere úspešným 'hľadačom'. To i po rokoch dosvedčuje napríklad účinné prekvapenie z Kocábových songov Nejdřív je trénink a Karel nese asi čaj, či zo Soukupovej Miss Moskva.odpovedal Jiří Korn na otázku, ktorú pieseň zo svojho repertoáru má najradšej.Znamenitou vokálnou ozdobou narodeninového albumu Jiří Korn – To nejlepší 1971 – 2019 sú dve nahrávky s vokálnou formáciou 4TET, ďalšie z Kornových štýlových prekvapení. Výročný koncert v O2 aréne bude logicky obsahovať mnohonásobne viac pesničkových lahôdok, ale ako sumár toho najlepšieho album slúži výborne. Nahrávky prešli novým remasteringom a vizuál výpravného bookletu CD sa nesie príhodne v štýle koncertu v O2 aréne.