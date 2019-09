Konvergencie oslavujú 20 rokov retrospektívou i pohľadom vpred

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Vladimír Benko Foto: FOTO TASR - Vladimír Benko

Bratislava 12. septembra (TASR) - Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie oslávi svoje 20. narodeniny sériou koncertov spájajúcich renomovaných a zahraničných umelcov a (nielen) komornú hudbu rozličných žánrov. Po stredajšom (11. 9.) špeciálnom koncerte legendy českého undergroundu - kapely The Plastic People of the Universe a Filharmonie Brno v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave, bude festival pokračovať od 16. do 24. septembra. V programe figuruje aj ďalší večer venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie.Dvadsiaty ročník Konvergencií je podľa zakladateľa a umeleckého riaditeľa festivalu, violončelistu Jozefa Luptáka, retrospektívou vzťahov posledných rokov, ale i celého festivalu: "Festival otvorí súbor Brodsky Quartet 16. septembra vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu koncertom z diel Šostakoviča, Brittena, Barbera, Coplanda a Elgara.doplnil s tým, že na záverečný koncert sa na Konvergencie vráti izraelský mandolinista Avi Avital. Spolu s ním vystúpi vokalistka Loire Cotler a štvornásobný držiteľ Grammy, perkusionista Glen Velez.poznamenal Lupták ku koncertu v Klariskách (20. 9.), ktorý uzavrie Messiaenovo Kvarteto na koniec časov.Novým projektom na festivale bude premiéra adaptácie Bartókovej opery Hrad kniežaťa Modrofúza autorského kolektívu Eva Šušková, Peter Mazalán, Jonatán Pastirčák, Ján Šicko a Peter Pažický v Primacionálnom paláci (18. 9.).K stabilným súčastiam festivalovej dramaturgie patrí Bratislavská noc komornej hudby. Tento rok bude 19. septembra v design factory, organizátori ju venovali 100. výročiu narodenia violistu, pedagóga a muzikológa Jána Albrechta. Zaznie aj jedno z jeho obľúbených diel - Klavírne kvinteto Es dur, op. 44 Roberta Schumanna.Ďalším špeciálnym podujatím Konvergencií bude koncert v Primaciálnom paláci (21. 9.) zostavený z tvorby slovenských skladateľov – Romana Bergera, Ilju Zeljenku, Mariána Vargu, Daniela Mateja a Martina Burlasa. Program koncertu pripomenie udalosti a ideály Novembra 1989. Nebude v ňom chýbať klavírne dielo Romana Bergera Soft November Music v interpretácii slovenského klaviristu Mikiho Skutu a Klavírna sonáta č. 4 od ďalšej z významných skladateľských osobností generácie avantgardy 60. rokov Ilju Zeljenku. "Kompozíciu, ktorá rovnako vznikala v pohnutých novembrových dňoch, uvedie klavirista Ivan Šiller," avizujú organizátori.Veľkým klasickým dielam bude patriť koncert (22. 9.) vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici, oslavujúci 20. výročie Konvergencií. Zaznejú diela Brittena, Šostakoviča, Mendelssohna-Bartholdyho. Slávnostný večer otvorí Brittenova Suita pre sólové violončelo v podaní známeho britského violončelistu Roberta Cohena.