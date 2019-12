J. Kusá: Na konci roka sa treba zastaviť a uvedomiť si plynutie života

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. decembra (TASR) - Lúčiť sa so starým rokom a vítať nový je možné akýmkoľvek spôsobom - tichým či hlučným, ale zastaviť sa treba. "povedala pre TASR poradkyňa Ligy za duševné zdravie Jolana Kusá. Nabáda preto k tomu, aby človek oslávil rok, ktorý prežil a vykročil do nového.mieni.Z toho je podľa jej slov zrejmé, prečo si ľudia dávajú predsavzatia a prečo pomenovávajú to, čo by radi zmenili. Tvrdí, že väčšinou pomenujú iba povrchné a viditeľné veci, akými sú napríklad prestať fajčiť, začať športovať či schudnúť.komentovala Kusá s dôvetkom, že keď si to človek uvedomí, bude k novoročným predsavzatiam vzhliadať s úctou a rešpektom.Ako doplnila, sú to stelesnené želania, očakávania, túžby, ktoré reprezentujú smerovanie človeka a jeho rozhodnutia. "uzavrela.