OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. decembra (TASR) – Nové tituly z oblasti vedeckej biografie, grafickej novely, povstaleckej histórie či slovenských povestí z pera domácich autorov pribudli v uplynulom týždni na pultoch slovenských knižných obchodov.Kniha Milan Rastislav Štefánik – Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami je prvá vedecká biografia tejto významnej osobnosti slovenských dejín. Historik Michal Kšiňan v nej pútavo približuje Štefánikov život na základe dlhodobého výskumu v archívoch deviatich krajín. Autor zavedie čitateľa na pozemský raj na Tahiti, do exotického Ekvádoru, na nehostinnú Sibír alebo do najvýznamnejších rímskych a parížskych salónov v snahe nájsť odpoveď na otázku, ako sa zrodil národný hrdina. Štefánik očaril mnohých ľudí vo svojich časoch a stále v tom pokračuje.Juraj Čorba a Dávid Marcin sú autormi grafickej novely Všetky tie svety. Rozpráva príbeh dvoch špičkových expertov riešiacich nezvyčajnú bezpečnostnú hrozbu, spojenú s nástupom nových technológií. Obaja analyzujú učenie zakladateľa antitechnologického hnutia, anonymného Helia, ktoré aktívne šíria jeho stúpenci prostredníctvom sociálnych sietí, 3D hologramov a ďalších nových komunikačných kanálov. Hlavní protagonisti On a Ona zistia, že na niektorých ľudí majú Heliove posolstvá zvláštny účinok, a uvedomia si, že tento prípad si vyžaduje mimoriadnu opatrnosť a špeciálny prístup. Uprostred intenzívnej a únavnej práce však prídu na to, že s ich misiou nie je niečo v poriadku.Trojanovi partizáni z pera Juraja Slaného opisuje históriu vzniku a vývoj budovania partizánskej brigády Pavel, ktorej veliteľom bol kapitán Jozef Trojan, preto sa o brigáde niekedy hovorilo ako o Trojanových partizánoch. Jej členovia bojovali od počiatku Slovenského národného povstania na mnohých miestach povstaleckého frontu. Jedinečné bolo ich začlenenie do radov II. čs. paradesantnej brigády, ale aj ich bojová účasť v jednotkách Červenej armády pri oslobodzovaní Československa. Čitateľ sa dozvie, prečo sa v čase socializmu o tejto partizánskej brigáde nepísalo a prečo boli niektorí jej členovia väznení. Príloha ponúkne dosiaľ nepublikovaný menný zoznam viac ako tisíc dobrovoľníkov, ktorí bojovali v radoch tejto brigády.Gejza Sádecký a František Ružbarský sú autormi knihy Slovenské povesti o hradoch, zámkoch a iné. Tá ponúka 38 príbehov, vyšperkovaných fantáziou, humorom, životnou múdrosťou. Pri hľadaní námetov na povesti autori zostúpili hlboko do histórie, aby oživili udalosti z čias starých Slovanov, pripomenuli fascinujúce príbehy rytierov bojového rádu templárov, protihabsburských rebelantov či lúpežných rytierov, zvírili prach spod kopýt tureckých nájazdníkov, sprítomnili náboženské nepokoje a sociálne vzbury. Na svojich cestách naprieč Slovenskom neobišli ani hrady a zámky, ktorých múry si dodnes šepkajú svoje tajomstvá. Prešli mnohými slovenskými mestečkami i dedinami a pristavili sa pri prameňoch s bublajúcimi starými príbehmi, v ktorých objavili fantáziu ľudu, jeho hravosť aj dravosť, zmysel pre lyrickosť aj prekvapujúcu tvorivosť. Ožívajú v nich aj bytosti s nadprirodzenými schopnosťami, nechýbajú čerti, víly, umrlci, čarodejníci v pôsobivých kulisách viníc, mlynov, cintorínov či tajomných prírodných zákutí.Drobci 2 je názov knižky Vandy Raýmanovej a Juraja Raýmana. V druhom pokračovaní veselých večerníčkových príbehov sa mladý čitateľ dozvie, s čím všetkým a na čo všetko sa dokážu hrať dvaja malí bratia, nezbedník Ben a mudrlant Tom. Či vysedia z vajíčka kuriatko alebo sa im vyliahne nebezpečný bratožravý dinosaurus, podarí sa im vymyslieť niečo, čo ešte nikto nevymyslel, ako dopadne ich odvážny boj so zlým počasím, alebo čo sa stane s ich bratskou láskou, keď si športovanie pomýlia so súťažením?