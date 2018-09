J.Ma: Alibaba v USA milión miest nevytvorí, obchodná vojna to neumožní

Ilustračné foto.Foto: TASR/AP Ilustračné foto.Foto: TASR/AP

Peking 20. septembra (TASR) - Zakladateľ najväčšieho čínskeho internetového obchodu Alibaba Jack Ma nevytvorí v Spojených štátoch milión pracovných miest, čo svojho času sľúbil prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Dôvodom je eskalujúci obchodný konflikt medzi USA a Čínou, ktorý podľa čínskeho podnikateľa tento sľub neumožňuje splniť.Vytvorenie milióna pracovných miest v USA prisľúbil Ma Trumpovi v čase jeho nástupu do prezidentského úradu na začiatku minulého roka. Ako však najnovšie povedal v rozhovore pre čínsku štátnu agentúru Sinchua, obchodná vojna medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta to neumožňuje.povedal Ma s tým, že jeho prísľub vychádzalktorej súčasťou je rozvíjajúci sa vzájomný obchod.dodal. Uviedol však, že Alibaba sa bude aj naďalej usilovať o podporu dobrých vzťahov medzi krajinami.Obchodné vzťahy Washingtonu a Pekingu sa tento rok prudko zhoršili. Dôvodom je séria dovozných ciel, ktoré Trump uvalil na čínske produkty. Prvé kolo ciel vstúpilo do platnosti v júli, druhé v auguste a od 24. septembra majú platiť clá na dovoz čínskych produktov v ročnej hodnote až 200 miliárd USD (171,42 miliardy eur). Čína vždy odpovedala odvetnými clami a inak to nebude ani v prípade tretieho kola. Od 24. septembra plánuje uvaliť clá na dovoz amerických produktov v hodnote 60 miliárd USD.